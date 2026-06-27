Stars Madonnas Tochter empfand ‚Groll‘ gegen sie

Madonna and Graham Norton - BBC BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2026, 13:03 Uhr

Die Pop-Queen spricht über das komplizierte Verhältnis zu ihrer ältesten Tochter Lourdes.

Madonnas älteste Tochter hegte „Groll“ darüber, im Schatten ihrer berühmten Mutter aufzuwachsen.

Die Pop-Queen hat sich mit Lourdes Leon – deren Vater der Fitnesstrainer Carlos Leon ist – für einen Song auf ihrem kommenden Album ‚Confessions on a Dance Floor: Part II‘ zusammengetan. Doch Madonna räumte ein, dass ihre Tochter, die meist Lola genannt wird, in der Vergangenheit sehr „zurückhaltend“ gewesen sei, mit ihr zusammenzuarbeiten. Die 29-Jährige habe nicht den Eindruck erwecken wollen, ihre familiären Verbindungen auszunutzen.

Im Gespräch mit Graham Norton für eine BBC-Sondersendung, die am Freitagabend (26. Juni) in Großbritannien ausgestrahlt wurde, offenbarte Madonna: „Sie war sehr zurückhaltend, mit mir zusammenzuarbeiten. Sie möchte nicht den Eindruck erwecken, dass sie als meine Tochter ihre Privilegien ausnutzt.“ Lourdes sei zudem sehr distanziert gewesen und habe alles in ihrem eigenen Tempo gemacht, was die 67-Jährige zutiefst respektiere. Anschließend fand sie überschwängliche Worte für das Talent ihrer Tochter. „Sie ist eine großartige Songwriterin. Sie hat eine viel bessere Stimme als ich“, schwärmte die Musik-Ikone.

Eines Tages sei Lourdes jedoch zu ihr gekommen und habe gesagt, dass sie an etwas festgehalten habe. „Ich würde sagen, vielleicht war es Groll“, erzählte Madonna. „Letztendlich hat sie sich das nicht ausgesucht. Sie hatte während ihrer Jugend damit gekämpft. Sie sagte: ‚Lass uns gemeinsam einen Song schreiben. Ich glaube, es wird ein sehr heilsamer Prozess.'“ Über das Ergebnis schwärmte die ‚Hung Up‘-Interpretin: „Ihre Texte sind wunderschön. Wir klingen gut zusammen.“

Madonna – die außerdem Mutter von Rocco Ritchie (25), David (20), Mercy (20) sowie den 13-jährigen Zwillingen Stella und Estere ist – sprach kürzlich darüber, wie die Kollaboration mit ihrer Tochter geholfen habe, ihre Beziehung zu „heilen“. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Interview‘ enthüllte sie: „Es war ein wirklich wichtiger Moment, und es hat die Idee gefestigt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dieses Album zu machen.“