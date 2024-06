Sie versuchte, eine zu Heldin sein Céline Dion: Ihren Söhnen hat sie versprochen, zu kämpfen

Céline Dion 2017 in Las Vegas. Was keiner wusste: Damals hatte sie bereits mit Symptomen ihrer Erkrankung zu kämpfen. (rho/spot)

SpotOn News | 11.06.2024, 23:23 Uhr

Céline Dion leidet seit Jahren unter den Symptomen des Stiff-Person-Syndroms. Doch aufgeben möchte die "My Heart Will Go On"-Sängerin nicht. Sie hat ihren Kindern gesagt, dass sie kämpfen wird.

Céline Dion (56) möchte für ihre Söhne stark bleiben und eine seltene Autoimmunkrankheit mit aller Kraft bekämpfen. Das erzählt die Sängerin im US-amerikanischen "People"-Magazin.

Céline Dion wollte nicht, dass ihre Kinder Angst haben

Rund sechs Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns René Angélil (1942-2016) erhielt Dion die Schockdiagnose Stiff-Person-Syndrom. Schon seit den 2000ern hätten sich ihre Symptome, darunter Muskelkrämpfe sowie Geh- und Atembeschwerden, jedoch verschlechtert. "Ich konnte an einem Punkt kaum laufen. Und mir fehlte sehr viel Leben. Meine Kinder begannen es zu merken. Ich dachte nur: 'Okay, sie haben schon einen Elternteil verloren. Ich möchte nicht, dass sie Angst haben'", erinnert sich die fünffache Grammy-Gewinnerin.

Für ihre Kinder René-Charles (23) und die Zwillinge Nelson und Eddy (13) kämpft die 56-Jährige: "Ich habe sie wissen lassen: 'Ihr habt euren Vater verloren […]. Ich werde nicht sterben. Es ist etwas, mit dem ich lernen werde, zu leben", habe die Kanadierin ihren Söhnen versprochen.

Sie hat ihre Symptome 17 Jahre lang versteckt

In einer emotionalen Vorschau auf ein NBC-Interview hat Céline Dion zuvor bereits enthüllt, dass sie ihre Erkrankung viele Jahre vor der Öffentlichkeit versteckt hat. Erst 2022 wurde die Autoimmunerkrankung diagnostiziert, aber sie hatte schon früh das Gefühl, dass ihr "Körper sie verließ". Ihre Stimme habe versagt oder sie stolperte häufig. Dann wurde ihr Ehemann krank und sie stellte ihre eigene Gesundheit hinten an: "Mein Mann kämpfte auch um sein eigenes Leben. Ich musste meine Kinder großziehen, ich musste mich verstecken. Ich musste versuchen, eine Heldin zu sein."

Noch mehr Details aus ihrem Alltag mit der unheilbaren Krankheit zeigt die Sängerin ab dem 25. Juni. Dann erscheint ihre Dokumentation "I Am: Celine Dion" auf Amazon Prime Video.