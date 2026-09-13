Stars Céline Dion kehrt unter Tränen auf die Bühne zurück

Celine Dion - AVALON - London - July - 2019 - BST Hyde Park BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.09.2026, 10:44 Uhr

Céline Dion ist für ihr erstes vollständiges Konzert seit mehr als sechs Jahren auf die Bühne zurückgekehrt und wurde bereits zu Beginn ihres Auftritts von ihren Emotionen überwältigt.

Die 58-jährige Sängerin eröffnete am Samstag (12. September) ihre 26 Shows umfassende Residency in der Plenitude Arena in Nanterre bei Paris. Dion begann den Abend mit ‚On Ne Change Pas‘, musste den Song jedoch schon nach wenigen Sekunden unterbrechen. Die Sängerin wischte sich Tränen aus dem Gesicht, legte eine Hand auf die Brust und faltete anschließend die Hände, bevor sie das Lied fortsetzte.

Nach ‚Destin‘ wandte sich Dion ausführlich an das Publikum. Zunächst auf Französisch und anschließend auf Englisch bedankte sie sich bei Fans, die aus aller Welt nach Frankreich gereist waren. „Endlich – es ist unglaublich, dass wir alle zusammen sind“, sagte sie. Besonders emotional wurde sie, als sie über ihr Versprechen sprach, eines Tages wieder regulär auf einer Bühne zu stehen. „Ich habe versprochen, zurückzukommen“, sagte Dion. „Und deshalb bin ich hier und singe für euch und singe für mich, ich singe das Leben!“ Anschließend dankte sie ihren Fans für deren jahrelange Unterstützung und Geduld. „Ich bin alles, was ich bin, weil ihr mich geliebt habt“, sagte sie und leitete damit passend ihren Hit ‚Because You Loved Me‘ aus dem Jahr 1996 ein.

Dions letztes vollständiges Konzert hatte im März 2020 im Prudential Center in New Jersey stattgefunden. Kurz darauf wurde der Rest ihrer damaligen Tour wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt. Später musste die Sängerin ihre Karriere wegen gesundheitlicher Probleme erneut unterbrechen. 2022 machte Dion öffentlich, dass bei ihr das seltene und fortschreitende Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert worden war. Die neurologische Erkrankung kann unter anderem starke Muskelsteifheit, Krämpfe sowie Probleme mit Atmung und Beweglichkeit verursachen.

Ganz von der Bühne verschwunden war die Sängerin in den vergangenen Jahren allerdings nicht. 2024 trat sie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris auf. Später im selben Jahr sang sie außerdem bei der Modenschau ‚1001 Seasons of Elie Saab‘ in Saudi-Arabien.

Für ihre neue Residency bereitete sich Dion intensiv vor. Im August berichtete die ‚Think Twice‘-Interpretin, dass sie neue Medikamente nehme sowie Physio-, Stimm- und Immuntherapie absolviert habe. Zusätzlich habe sie dreimal pro Woche Ballettunterricht genommen und Pilates gemacht. Gegenüber ‚Harper’s Bazaar‘ erklärte Dion, warum ihr die Rückkehr so wichtig sei. „Es ist so lange her, ich möchte ihnen gerne etwas bieten, um ihnen zu zeigen, wie sehr ich sie vermisst habe“, sagte sie über ihre Fans.

Auch in ihrer Dokumentation ‚I Am: Céline Dion‘ hatte die Sängerin zuletzt ungewöhnlich offen über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen. Für diese Offenheit gebe es einen einfachen Grund: Ihre Fans hätten sie über Jahrzehnte unterstützt und ihr ihre Karriere ermöglicht. „Das Mindeste, was ich also tun kann, ist ihnen zu sagen, dass ich am Leben bin“, erklärte Dion.