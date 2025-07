Musik Céline Dion zollt ihrem ehemaligen Label-Kollegen Ozzy Osbourne Tribut

Celine Dion at I Am Celine Dion documentary premiere in New York City - Getty - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2025, 18:00 Uhr

Die Sängerin schwärmt vom "freundlichen" und "großzügigen" Charakter des verstorbenen Rockmusikers.

Céline Dion würdigt ihren verstorbenen Label-Kollegen Ozzy Osbourne für seinen „unermüdlichen Geist und sein Gespür für Melodien“.

Obwohl sie musikalisch sehr unterschiedlich sind, bewunderte die 57-Jährige das Talent des verstorbenen ‚Crazy Train‘-Sängers und war „tieftraurig“, als sie von seinem Tod am 22. Juli im Alter von 76 Jahren erfuhr.

Neben einem Foto von Ozzy schrieb die ‚My Heart Will Go On‘-Interpretin in den sozialen Medien: „Ich war tieftraurig, von Ozzy Osbournes Tod zu hören. Ozzy und ich waren viele Jahre Label-Kollegen – und obwohl wir aus sehr unterschiedlichen musikalischen Welten stammen, habe ich seinen unermüdlichen Geist und sein Gespür für Melodien in Songs wie ‚Mama, I’m Coming Home‘ immer bewundert.“

Die Musikerin bezeichnete den Rocker als „echtes Original“ und schwärmte: „Furchtlos und einfach größer als das Leben… aber auch freundlich, nachdenklich und großzügig.“

Nach dem Tod des Black Sabbath-Künstlers zollten ihm zahlreiche Stars Tribut. Robert Trujillo von Metallica teilte kurz vor der Teilnahme an Ozzys Beerdigung am Mittwoch (30. Juli) in Birmingham einen bewegenden Beitrag. Der Bassist der ‚Nothing Else Matters‘-Band spielte zeitweise in der Solo-Band des „Prince of Darkness“, bevor er Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre zu Metallica kam.

Vor der Trauerfeier bedankte sich Robert auf Instagram bei Ozzy für alles, was er in den frühen Tagen seiner Karriere und darüber hinaus für ihn getan hatte, unter anderem dafür, dass er seine alte Band Infectious Grooves einem größeren Publikum bekannt gemacht hatte.

„Dank Oz konnte Infectious Grooves 1991 als brandneue Band auf Tour gehen, obwohl wir damals nicht einmal wirklich eine Band waren, sondern nur ein paar spaßige Songs aufgenommen hatten. Wir waren nicht bereit für eine Tour, aber er hat uns dazu gebracht, uns zu steigern und es möglich zu machen“, erklärte er.