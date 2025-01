Eklat bei Champions-League-Spiel Celtic-Fans verhöhnen Prinz William im Stadion

Prinz William beim Spiel seines Lieblingsvereins Aston Villa. (obr/wue/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 14:47 Uhr

Prinz William wurde bei einem Spiel seines Herzensvereins von gegnerischen Fußballfans lautstark verspottet. Auch die verstorbene Queen Elizabeth II. blieb nicht verschont.

Was als sportliches Highlight für Prinz William (42) gedacht war, entwickelte sich zu einem Abend voller Provokationen. Der bekennende Aston-Villa-Fan wollte das Champions-League-Spiel seines Vereins gegen Celtic Glasgow genießen. Doch die schottischen Fans hatten andere Pläne.

Wie unter anderem der "Telegraph" berichtet, schallten dem britischen Thronfolger von den Rängen der Celtic-Anhänger bereits vor Anpfiff Schmähgesänge entgegen. "If you hate the Royal family, clap your hands" ("Wenn ihr die königliche Familie hasst, klatscht in eure Hände") hallte es demnach durchs Stadion. Doch damit nicht genug: Auch Williams verstorbene Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-1922) wurde in geschmacklosen Gesängen verhöhnt.

Fans zeigen provozierende Banner

Die Provokationen der Celtic-Anhänger beschränkten sich nicht nur auf Gesänge. Ein besonders perfides Banner zeigte Michael Fagan – jenen Mann, der 1982 in das Schlafzimmer der Queen eingedrungen war. Die treuen Aston-Villa-Fans konterten die Schmähungen mit "God Save the King"-Rufen.

Das unsportliche Verhalten der schottischen Fans könnte ein Nachspiel haben. Wie britische Medien berichten, drohen dem Verein nun Strafen durch die UEFA. Prinz William selbst ließ sich von den Provokationen nicht aus der Ruhe bringen – zumal sein Herzensverein am Ende mit 4:2 triumphierte.

Die nächste Generation steht bereit

Seine Leidenschaft für Aston Villa hat der dreifache Vater längst an seine Kinder weitergegeben. Erst kürzlich wurde sein jüngster Sohn Prinz Louis (6) im Trikot des Vereins gesichtet. Auch Prinz George (11) ist bereits glühender Anhänger. Und Prinzessin Charlotte (9) beweist ihr sportliches Talent am liebsten selbst im Tor, wie 2022 bekannt wurde.