Stars Channing Tatum hatte einen ‚Man Crush‘ auf seinen verstorbenen ‚Magic Mike XXL‘-Co-Star Stephen ‚tWitch‘ Boss

Bang Showbiz | 05.12.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler erinnert mit bewegenden Worten an den verstorbenen Tänzer.

Channing Tatum äußert sich mit emotionalen Worten über seinen verstorbenen ‚Magic Mike XXL‘-Co-Star Stephen „tWitch“ Boss.

Der 45-jährige Schauspieler kämpfte mit den Tränen, als er über seine Bewunderung für Stephen sprach, der sich im Dezember 2022 im Alter von 40 Jahren das Leben genommen hatte. Bei der Dance Hall of Fame Ceremony in Los Angeles am Mittwoch (3. Dezember) sagte Channing: „Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Ich mache das, weil tWitch mich ständig zum Lachen gebracht hat. Aber zu sagen, dass es eine Ehre ist, hier oben zu sitzen und über diesen Mann zu sprechen, ist wirklich untertrieben.“

Es sei ein Privileg gewesen, mit dem Tänzer zusammenzuarbeiten. „Als ich gerade hier saß und dieses Video angeschaut habe und man einfach sein Gesicht sieht – das ist alles, was man wirklich sehen muss. Er war einer der brillantesten, strahlendsten Menschen“, erklärte der ‚Step Up‘-Darsteller. „Er hat einfach so groß geliebt. Er liebt so groß und deshalb strahlt er so sehr.“

Channing und tWitch standen 2015 gemeinsam für den Film ‚Magic Mike XXL‘ vor der Kamera. Schon davor hatte Channing den verstorbenen Performer in der TV-Show ‚So You Think You Can Dance‘ gesehen – damals sei er völlig baff von Stephens Talent gewesen.

„Mein Gehirn konnte einfach nicht begreifen, wie dieser riesige, große, wunderschöne Mann sich so bewegen konnte“, gestand Channing. „Ich war selbst ein großer Kerl und konnte mir nicht vorstellen, mich so zu bewegen – und dann musste er auch noch seinen blöden Mund aufmachen und witzig sein. Das hat mich genervt.“ Doch böse habe er Stephen nicht sein können. „Und dann lächelt er dich an, und du verliebst dich in ihn – und das ist einfach tWitch“, erinnerte sich der Schauspieler. Channing scherzte: „Ich schätze, ein Man Crush.“