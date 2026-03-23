Stars Chappell Roan besteht darauf, dass sie keine Kinder ‚hasst‘

Chappell Roan - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 12:17 Uhr

Chappell Roan hat darauf bestanden, dass sie Kinder nicht „hasst“, nachdem sie beschuldigt wurde, einen Sicherheitsmann benutzt zu haben, um ein junges Mädchen zu erschrecken.

Der 28-jährige Popstar geriet unter Kritik von Fußballstar Jorginho Frello, der einen langen Instagram-Beitrag schrieb, in dem er behauptete, der Bodyguard der Sängerin habe seine Frau Catherine Harding und seine Stieftochter Ada (11), deren Vater der Schauspieler Jude Law ist, eingeschüchtert. Die Jugendliche hatte beim Frühstück in einem Hotel in São Paulo, Brasilien, einen Blick auf ihr Idol geworfen. Nun hat Chappell zurückgeschlagen und darauf bestanden, dass der beteiligte Sicherheitsmann nicht für sie gearbeitet oder auf ihre Anweisung agiert habe.

In einem auf Instagram geposteten Video sagte sie: „Ich werde einfach meine Hälfte der Geschichte erzählen, was heute mit einer Mutter und einem Kind passiert ist, die mit einem Sicherheitsmann zu tun hatten, der nicht meine persönliche Security ist.“ Sie erzählte weiter, dass sie nicht einmal gesehen habe, was passiert sei, und von dem Vorfall selbst gar nichts mitbekommen habe. „Ich habe nicht einmal eine Frau und ein Kind gesehen. Niemand kam auf mich zu. Niemand hat mich gestört. Ich saß einfach beim Frühstück in meinem Hotel.“

Auch die Sängerin findet es „unfair“, wenn das Sicherheitspersonal einfach annehme, jemand habe keine guten Absichten, wenn es keinen Grund dazu habe, das zu glauben. Sie fügte hinzu: „Ich hasse keine Menschen, die Fans meiner Musik sind. Ich hasse Kinder nicht. Das ist verrückt.“ Es tue ihr leid für die betroffenen Personen, die diese Behandlung nicht verdient hätten.

Catherine – die auch als Cat Cavelli bekannt ist – hat jedoch in einem online veröffentlichten Video zurückgeschlagen, in dem sie darauf besteht, dass der betreffende Sicherheitsmann nicht für das Hotel arbeitet. Sie sagte: „Ich wusste nicht, dass es so verrückt werden würde. Ich weiß, dass Chappell geantwortet hat, dass es nicht ihre Security war und sie nichts damit zu tun hatte.“ Glauben tut die junge Mutter diese Erklärung allerdings nicht: „100 Prozent, dieser Sicherheitsmann war kein Sicherheitsmann des Hotels … Ich weiß nicht, ob er ihr persönlicher Sicherheitsmann war, aber er war bei ihr. Das ist alles, was ich weiß. Hat sie ihn geschickt, um das zu tun? Wie gesagt, ich weiß es nicht.“

Jorginho hatte den Vorfall bereits in einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung geschildert, in der er schrieb, dass seine Tochter und seine Frau zufällig im gleichen Hotel waren wie Chappell Roan. „Während des Frühstücks ging die Künstlerin an ihrem Tisch vorbei. Meine Tochter erkannte sie, wie jedes Kind, war begeistert und wollte einfach sicherstellen, dass sie es wirklich war. Und das Schlimmste ist, dass sie sie nicht einmal angesprochen hat.“ Das Mädchen sei lediglich am Chappells Tisch vorbeigegangen, um zu schauen, ob es sich wirklich um die Sängerin handelte.

Jorginho erklärte weiter, dass ein „extrem aggressiver“ Sicherheitsbeamter daraufhin seine Frau und sein Kind angesprochen habe, während sie noch frühstückten, und das Mädchen der Belästigung beschuldigt habe. Er schrieb: „Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ab wann es als Belästigung gilt, einfach an einem Tisch vorbeizugehen und zu sehen, ob jemand da ist. Er sagte sogar, er würde eine Beschwerde gegen sie beim Hotel einreichen, während meine 11-jährige Tochter dort saß und weinte.“

Der Flamengo-Mittelfeldspieler forderte Chappell auf, ihre Reaktion auf den Vorfall noch einmal zu überdenken, da ihr niemand Respektlosigkeit gezeigt oder ihre „Grenzen“ überschritten habe. Er schrieb: „Es ist traurig, diese Art von Behandlung von denen zu sehen, die die Bedeutung von Fans verstehen sollten. Am Ende des Tages sind sie diejenigen, die all das aufbauen. Ich hoffe aufrichtig, dass dies als Moment der Reflexion dient.“ Erst ganz am Ende nannte Jorginho die Künstlerin beim Namen und markierte den Instagram-Account der ‚Good Luck, Babe‘-Sängerin. Er schloss mit den Worten: „@chappellroan OHNE DEINE FANS WÄRST DU NICHTS. UND FÜR DIE FANS: SIE VERDIENT EURE ZUNEIGUNG NICHT.“