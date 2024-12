Stars Chappell Roan: Ihre kontroversen Grammy-Pläne

Chappell Roan - Manchester Academy 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2024, 18:00 Uhr

Chappell Roan gibt zu, dass sie wahrscheinlich etwas „Kontroverses“ sagen wird, wenn sie einen Grammy gewinnt.

Der Popstar – der mit bürgerlichem Namen Kayleigh Rose Amstutz heißt – ist Anwärterin auf das Album des Jahres für ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘, den Song und die Platte des Jahres für den viralen Hit ‚Good Luck, Babe!‘ und den Preis für die beste neue Künstlerin bei der Verleihung 2025. Obwohl die 26-jährige Sängerin sagt, es sei eine Ehre, nominiert zu werden, vor allem als „queere Künstlerin“, fühle es sich wie ein „zweischneidiges Schwert“ an, denn sie sieht die Grammys als „Talentshow für die beliebten Kids“ und fühlt sich als Außenseiterin.

In der Sendung ‚A Carpool Karaoke Christmas‘ auf Apple TV+ gestand sie gegenüber Zane Lowe: „Es ist so ein zweischneidiges Schwert für mich, weil ich denke: ‚Ja, es ist eine Talentshow für die beliebten Kinder.‘ Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist: ‚Oh mein Gott, wie toll ist es, dass eine queere Künstlerin einen queeren Song geschrieben hat, der auf Platz 1 landete, mit einer queeren Autorin, die nicht in der Branche aufgewachsen ist, keinen Sex hatte, die sich seit etwa einem Jahrzehnt den A*** abarbeitet? Das ist ehrenhaft für mich. Es ist eine Ehre, mit einigen der anderen Künstler nominiert zu sein.“ Chappell fuhr fort: „Ich habe noch keine Rede, aber ihr kennen mich. Ich werde etwas Kontroverses sagen. Warum nicht? Mädchen, was habe ich zu verlieren?“