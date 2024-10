Musik Chappell Roan: Musikproduzent Dan Nigro gibt Update zu ihrem neuen Album

Chappell Roan - 2024 Austin City Limits Music Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2024, 16:00 Uhr

Chappell Roans neues Album wird eine „neue Version“ des Popstars zeigen.

Der Produzent der ‚Casual‘-Sängerin, Dan Nigro, hat angedeutet, dass die Künstlerin fünf Songs des Nachfolgers ihres erfolgreichen ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘-Debütalbums fertiggestellt hat, darunter befindet sich auch ein Track mit Geige.

Nigro verriet in einem Gespräch gegenüber der ‚New York Times‘-Zeitung: „So viel kann ich schon sagen. Es ist eine neue Version von Chappell.“ Die Fans können sich zudem auf einen „lustigen, schnellen Country-Song“, „einige Balladen“ und einen „mittelschnellen Rocksong“ freuen. Obwohl die 26-jährige Musikerin zuvor über den Druck des Ruhms und das „räuberische“ Verhalten einiger Fans sprach, bestand Dan darauf, dass sich dies nicht auf der neuen Platte widerspiegeln wird, auf der voraussichtlich auch die bisher unveröffentlichte Live-Version von ‚The Subway‘ zu hören sein wird. Dan fügte hinzu: „Wir schreiben immer noch aus einer wirklich lustigen Perspektive. Wir werden sehen, was passieren wird.“ Der ‚Good Luck, Babe!‘-Star lobte den Musikproduzenten, der auch mit Olivia Rodrigo zusammengearbeitet hat, zuvor dafür, dass er immer an sie geglaubt und ihr Selbstvertrauen gegeben habe.