Musik Chappell Roan trennt sich von Talentagentur nach wieder aufgetauchten E-Mails des CEOs mit Ghislaine Maxwell

A Night With Chappell Roan and Dan Nigro Moderated by Brandi Carlile - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026, 18:00 Uhr

Chappell Roan hat die Zusammenarbeit mit ihrer Talentagentur beendet. Grund sind alte Emails des CEO Casey Wasserman an die verurteilte Sexualstraftäterin Ghislaine Maxwell.

Deren CEO Casey Wasserman war wegen einer alten E-Mail-Korrespondenz mit der verurteilten Sexualstraftäterin Ghislaine Maxwell erneut in die Kritik geraten. Die ‚Pink Pony Club‘-Sängerin gab die Entscheidung am Montag (9. Februar) in ihren Instagram-Stories bekannt und erklärte, sie könne nicht länger von Wasserman vertreten werden.

Roan betonte, dass der Schritt auf ihrem Anspruch an ethische Führung und dem Schutz ihres Teams basiere. Sie schrieb: „Ab heute werde ich nicht mehr von Wasserman, der Talentagentur unter Leitung von Casey Wasserman, vertreten.“ Sie halte ihre Teams an höchste Standards und habe die Pflicht, sie zu schützen. Sie fügte hinzu: „Kein Künstler, Agent oder Mitarbeiter sollte jemals gezwungen sein, Handlungen zu verteidigen oder zu übergehen, die so stark im Widerspruch zu unseren moralischen Werten stehen.“

Die Stellungnahme erfolgte vor dem Hintergrund wachsender öffentlicher Kritik an Wasserman, nachdem mehr als 20 Jahre alte E-Mails zwischen ihm und Maxwell erneut online aufgetaucht waren.

Roan stellte klar, dass ihre Entscheidung nicht gegen die Agenten und Mitarbeiter gerichtet sei, die ihre Karriere unterstützt haben, sondern gegen eine Führungsebene, die nicht mehr mit ihren Werten übereinstimme. Sie ergänzte: „Ich habe großen Respekt und große Wertschätzung für die Agenten und Mitarbeiter, die unermüdlich für ihre Künstler arbeiten, und ich werde nicht passiv danebenstehen.“ Ihrer Meinung nach verdienen Künstler aber eine Vertretung, die mit ihren Werten übereinstimme und ihre Sicherheit und Würde unterstütze. Ihre Entscheidung spiegele ihren Glauben wider, dass echter Wandel in der Branche Verantwortung und Führung erfordere, die Vertrauen verdient.

Bislang hat Wasserman nicht öffentlich auf Roans Ankündigung reagiert.