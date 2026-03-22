Musik Jorginho kritisiert Chappell Roan, weil sie ein elfjähriges Mädchen der ‚Belästigung‘ beschuldigt habe

Chappell Roan - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2026, 14:44 Uhr

Jorginho kritisiert Chappell Roan, weil sie ein elfjähriges Mädchen der 'Belästigung' beschuldigt habe.

Chappell Roan ist von Fußballstar Jorginho scharf kritisiert worden.

Der Kicker behauptet, die erfolgreiche Sängerin habe seine elfjährige Stieftochter in Tränen zurückgelassen, nachdem ihre Security-Mitarbeiter dem Mädchen Belästigung vorgeworfen hatten. Der 34-jährige Sportler veröffentlichte eine ausführliche Stellungnahme, in der er die ‚Pink Pony Club‘-Interpretin dafür kritisierte, dass sie angeblich überreagiert habe. Das Mädchen, dessen Namen er nicht nannte, bei dem es sich jedoch offenbar um Ada handelt, die Tochter seiner Ehefrau Catherine Harding und ihres früheren Partners Jude Law, sei lediglich an ihrem Tisch vorbeigegangen, ohne sie anzusprechen, um einen Blick auf ihr Idol zu werfen. Zufällig hätten sie im selben Hotelrestaurant in Brasilien gegessen.

Jorginho schrieb in seiner Instagram-Story auf Englisch und Portugiesisch: „Ich habe heute mit meiner Familie eine sehr belastende Situation erlebt. […] Heute Morgen ist meine Tochter unglaublich aufgeregt aufgewacht. Sie hat sogar ein Schild gemacht, weil sie so glücklich war, eine Künstlerin zu sehen, die sie wirklich bewundert – oder bewundert hat.“ Zufällig seien Jorginhos Frau und ihre Tochter im selben Hotel Chappell Roan untergebracht gewesen. Beim Frühstück sei die Sängerin an ihrem Tisch vorbeigegangen, wobei die Elfjährige ihr Idol erkannt habe. Jorginho schrieb weiter: „Sie ist einfach am Tisch der Sängerin vorbeigegangen, hat kurz geschaut, um sicherzugehen, dass sie es ist, hat gelächelt und ist zurück zu ihrer Mutter gegangen. Sie hat nichts gesagt und nichts verlangt. Was danach geschah, war völlig unverhältnismäßig.“

Jorginhos Schilderungen zufolge sei anschließend ein „extrem aggressiver“ Sicherheitsmitarbeiter auf seine Frau – die auch als Cat Cavelli bekannt ist – und das Kind zugekommen und habe dem Mädchen Belästigung vorgeworfen. Ein Sicherheitsmann sei an ihren Tisch gekommen, während sie noch frühstückten, und habe in äußerst aggressivem Ton sowohl mit seiner Frau als auch mit seiner Stieftochter gesprochen. „Er sagte, sie solle nicht zulassen, dass meine Tochter andere Menschen ‚respektlos behandelt‘ oder ‚belästigt'“, schrieb Jorginho weiter. „Ehrlich gesagt weiß ich nicht, seit wann es als Belästigung gilt, einfach an einem Tisch vorbeizugehen und nachzusehen, ob jemand dort sitzt. Er sagte sogar, er werde eine Beschwerde beim Hotel einreichen – während meine elfjährige Tochter dort saß und weinte. Meine Tochter war völlig verstört und hat sehr viel geweint.“

Der Mittelfeldspieler von Flamengo forderte Chappell auf, ihre Reaktion zu überdenken, da niemand sie respektlos behandelt oder ihre „Grenzen“ verletzt habe. Er schrieb: „Ich lebe seit vielen Jahren mit Fußball, öffentlicher Aufmerksamkeit und bekannten Persönlichkeiten und weiß sehr genau, was Respekt und Grenzen bedeuten. Was dort passiert ist, war das nicht. Es war einfach ein Kind, das jemanden bewundert hat.“ Es sei traurig zu sehen, dass ein solches Verhalten von Menschen komme, die eigentlich die Bedeutung von Fans verstehen sollten. „Am Ende sind es die Fans, die das alles möglich machen. Ich hoffe aufrichtig, dass dies ein Moment der Reflexion ist. Niemand sollte so etwas erleben müssen – schon gar kein Kind“, erklärte Jorginho abschließend.