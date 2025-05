Musik Chappell Roan: Sie hört sich ihre eigenen Songs nicht an Chappell Roan verriet, dass sie sich weigern würde, sich ihre eigene Musik anzuhören. Die 27-jährige Musikerin ist seit der Veröffentlichung ihres Albums ‚The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ Ende 2023 sehr erfolgreich, möchte sich ihre eigene Musik aber nicht anhören, sobald die Songs veröffentlicht sind. Roan erzählte in einem Gespräch mit dem ‚W! […]