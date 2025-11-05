Musik Charli XCX befürchtete, dass ‚Brat‘ ihr Plattenvertrag kosten würde

Charli XCX - Roskilde Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 18:06 Uhr

Charli XCX hatte Angst, dass ‚Brat‘ ihr „den Rauswurf“ von ihrem Label einbringen könnte.

Die ‚Apple‘-Hitmacherin gewann später zahlreiche Grammys und BRIT Awards für das außergewöhnliche Album von 2024, das den ‚Brat Summer‘-Trend auslöste und bis in Politik, Mode und darüber hinaus vordrang – doch diesen Erfolg hätte sie nie vorhersehen können.

Im Gespräch mit Gwyneth Paltrow in deren ‚Goop Podcast‘ sagte sie: „Ich habe dieses Album gemacht mit dem Gedanken: ‚OK, ich mache das jetzt einfach für mich. Vielleicht werde ich danach von meinem Label rausgeschmissen, und das ist in Ordnung.‘ Das war so die Einstellung, in der ich mich befand.“ Mit Blick auf die Zukunft erklärte Charli, dass sie auf ihrem nächsten Album etwas „grundlegend anderes“ anstrebt und derzeit mit Streichern experimentiert. Sie sagte: „Ich arbeite wirklich gerne mit Kontrasten. Ich denke, was ich als Nächstes mache, wird sich von ‚Brat‘ ganz von selbst unterscheiden, weil sich das natürlich anfühlt. Im Moment erkunde ich viel mit Streichern, was mir sehr gefällt, und in diesem Bereich habe ich bisher noch nie gearbeitet.“

Charli hatte zuvor erklärt, dass „nischige“ Popstars endlich den Erfolg erhalten, den sie verdienen. Die Chartstürmerin glaubt, dass die Popmusik derzeit in eine „wirklich interessante“ neue Ära eingetreten ist. Charli sagte gegenüber dem ‚i-D Magazine‘: „Ich finde, es ist eine wirklich spannende Zeit in der Popmusik, in der [das] Nischige auf eine Weise belohnt wird, wie wir es schon lange nicht mehr gesehen haben.“