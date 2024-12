Musik Charli XCX: Großes Lob für The Velvet Underground

09.12.2024

Die Sängerin ist der Meinung, dass das Album ‚The Velvet Underground And Nico‘ eines der besten Alben aller Zeiten ist.

Charli XCX findet, dass ‚The Velvet Underground And Nico‘ das beste Album aller Zeiten ist.

Mit ihrer LP ‚Brat‘ dominierte die Sängerin das popkulturelle Jahr 2024. Beim von ‚Variety‘ organisierten ‚Hitmakers Brunch‘ in Los Angeles wurde Charli am vergangenen Wochenende mit dem Preis als ‚Hitmaker Of The Year‘ ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede zollte die Britin der Band von Frontmann Lou Reed Tribut, die im Allgemeinen zu den einflussreichsten Musikgruppen des letzten Jahrhunderts gezählt wird. Auf der Bühne sagte sie: „Im März 1967 veröffentlichten The Velvet Underground ihr Album ‚The Velvet Underground And Nico‘. Es stieg in den Billboard 200 Charts auf Platz 199 ein. Und ein paar Wochen später erreichte es seine Höchstposition auf Platz 195. Aber keine Sorge, es schied aus und stieg dann wieder in die Charts ein. Später in seinem Leben sagte Lou Reed zu Brian Eno, dass in den ersten fünf Jahren nur 30.000 Kopien verkauft wurden. Meiner Meinung nach ist dieses Album die Definition eines Hits. Dieses Album ist unbestritten eines der einflussreichsten und bahnbrechendsten Alben unserer Zeit. Dieses Album ist der Höhepunkt der Kollision von hoher Kunst und DIY-Kultur. Es ist hoch und tief, es ist Poesie und Drogen, Ernst trifft Arroganz. Und auch wenn man noch nie einen Song von diesem Album gehört hat, wird man auf jeden Fall das Cover wiedererkennen, egal ob es an der Wand einer modernen Kunstgalerie oder in einem Urban-Outfitters-Shop hängt. Und mal ehrlich: Was ist schon ein Hit, wenn man nicht beide diese Orte erobert?“

Mit ‚Brat‘ will Charli offenbar einen ähnlichen Legendenstatus erreichen wie The Velvet Underground. „Mein Albumcover ist noch nicht im Guggenheim oder im Whitney oder im Tate aufgetaucht. Aber ein bisschen Merchandise ist aktuell bei Urban Outfitters erhältlich. Das bedeutet also offenbar, dass ich es zur Hälfte geschafft habe“, gibt sie sich in ihrer Rede zuversichtlich.