Charli XCX kündigt ‚Wuthering Heights'-Song ‚House' an

Bang Showbiz | 07.11.2025, 11:00 Uhr

Charli XCX kündigt 'Wuthering Heights'-Song 'House' an.

Charli XCX hat ihren neuen Song ‚House‘ angeteasert, der auf dem Soundtrack zu ‚Wuthering Heights‘ erscheinen wird.

Die 33-jährige Popsängerin hat für den neuen Titel mit John Cale von The Velvet Underground zusammengearbeitet. Der Song soll am Montag, den 10. November 2025, veröffentlicht werden und Teil des Soundtracks zu Emerald Fennells kommendem erotischen Film sein, in dem Margot Robbie und Jacob Elordi die Hauptrollen spielen. Charli verriet, dass sie „sofort“ inspiriert war, Musik für den Film zu schreiben, nachdem sie vom Erfolg ihres letztjährigen Hit-Albums ‚Brat‘ mitgerissen worden war. Sie schrieb in den sozialen Medien: „Nachdem ich so tief in meinem letzten Album gesteckt hatte, war ich begeistert, in etwas völlig Neues, völlig Gegensätzliches einzutauchen. Wenn ich an ‚Wuthering Heights‘ denke, denke ich an viele Dinge. Ich denke an Leidenschaft und Schmerz. Ich denke an England. Ich denke an die Moore, an den Schlamm und die Kälte. Ich denke an Entschlossenheit und Rückgrat.“

Charli bezeichnete sich selbst als „riesigen Fan“ von The Velvet Underground und erinnerte daran, dass John Cale in der Dokumentation über die Band einmal sagte: „Jeder Song muss sowohl elegant als auch brutal sein.“ Die ‚Apple‘-Sängerin schrieb weiter: „Dieser Satz hat mich wirklich nicht mehr losgelassen. Ich habe ihn in meiner Notizen-App aufgeschrieben und ihn mir immer wieder angeschaut, um darüber nachzudenken, was er damit meinte. […] Ich fühle mich unglaublich glücklich, mit John an diesem Song gearbeitet zu haben. Ich war so gespannt darauf, ihn endlich mit euch zu teilen – leise sitzend, voller Vorfreude.“

Charlis Album ‚Brat‘ war ein enormer Erfolg: Es gewann zahlreiche Grammy- und BRIT Awards und prägte mit dem ‚Brat Summer‘-Trend die Popkultur – doch Charli befürchtete ursprünglich, dass das Album sie ihren Plattenvertrag kosten könnte. Im Gespräch mit Gwyneth Paltrow in deren ‚Goop‘-Podcast sagte sie: „Ich habe dieses Album tatsächlich mit dem Gedanken gemacht: ‚Okay, ich mache das jetzt einfach nur für mich. Vielleicht werde ich danach von meinem Label gedroppt, und das ist auch in Ordnung.‘ Das war so ungefähr meine damalige Einstellung.“