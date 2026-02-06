Film Charli XCX schwärmt von ‚legendärer‘ Co-Darstellerin Kylie Jenner

CFDA Fashion Awards 2024 - Kylie Jenner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 11:00 Uhr

Charli XCX schwärmt von 'legendärer' Co-Darstellerin Kylie Jenner.

Charli XCX hat ihre Zusammenarbeit mit Kylie Jenner in den höchsten Tönen gelobt.

Die 33-jährige Musikerin steht gemeinsam mit der 28-jährigen Unternehmerin und Reality-TV-Ikone in dem neuen Mockumentary-Film ‚The Moment‘ vor der Kamera – und zeigte sich begeistert von der gemeinsamen Arbeit. Bei einer Q A-Runde in Brooklyn verriet Charli, wie viel Spaß ihr die Dreharbeiten bereitet haben: „Ich habe es wirklich sehr genossen, die Szene mit Kylie zu drehen – ganz offensichtlich.“ Der Film wartet mit zahlreichen prominenten Gastauftritten auf, darunter auch Schauspielerin Rachel Sennott.

Für Charli hatte das Projekt eine besondere Struktur: „Die erste Szene, die wir gedreht haben, war mit Rachel, und der letzte Drehtag war mit Kylie. Wir haben den Film also mit zwei Legenden eingerahmt – das war ziemlich cool. Zwei Menschen, die sich selbst spielen.“ Besonders beeindruckt zeigte sich die Sängerin davon, wie unkompliziert und natürlich die Zusammenarbeit mit Kylie Jenner gewesen sei. „Es war so leicht und mühelos. Sie hat sich voll darauf eingelassen, gespielt und einfach ihr Ding gemacht“, erklärte Charli über die Szene mit der Make-up-Milliardärin.

‚The Moment‘ markiert Charlis erste große Hauptrolle in einem Film. Darin spielt sie eine fiktionalisierte Version ihrer selbst – eine Figur, die bewusst überspitzt angelegt ist. „Ich hoffe, ich spiele eine etwas andere Version meiner selbst. Ich glaube nicht, dass ich im echten Leben die ganze Zeit so ein Albtraum bin.“