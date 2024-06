Musik Charli XCX über ihr neues ‚Brat‘-Album

Bang Showbiz | 05.06.2024, 14:20 Uhr

Charli XCX sprach darüber, dass sie sich dazu entschied, mit ihrem neuen ‚Brat‘-Album nicht dem Erfolg in den Charts nachzujagen.

Die 31-jährige Sängerin bereitet sich aktuell auf die Veröffentlichung ihrer neuesten LP vor, die am Freitag (7. Juni) erscheinen wird, wobei sie erklärte, dass sie sich mit dem Album „selbst treu bleiben“ wolle, indem sie ihre Tracks nicht darauf ausrichte, Chart-Topper zu werden.

In einem Interview gegenüber dem britischen ‚GQ‘-Magazin verriet die Künstlerin: „Ich schwanke ständig zwischen dem Ruhm und Erfolg. Diese neue Musik wird nicht bei Starbucks gespielt werden. Sie wird nicht auf der Zen Morning-Playlist gespielt werden. Das ist Popmusik und ich bleibe mir selbst treu. Aber ich weiß auch, dass ich, wenn ich einen etwas anderen, vielleicht angenehmeren Weg wählen würde, als Songwriterin die Fähigkeiten dazu hätte, große Top-40-Pophits zu schreiben.“ Die ‚I love It‘-Hitmacherin fügte hinzu, dass ihre Fans wissen würden, dass sie „unauthentisch“ sei, wenn sie sich auf den kommerziellen Erfolg konzentrieren würde: „Manchmal bringe ich es in Versuchung, dorthin zu gehen, aber ich bin der Meinung, das Problem ist, dass meine Fans wissen, dass ich gar nicht so bin, also merken sie es und sagen: ‚Das ist nicht authentisch.‘ Aber ich glaube, das bringt mich manchmal in eine Lage, in der die Massen fragen: ‚Was zur Hölle ist das?'“ Trotzdem weiß Charli, dass sie die Charts anführen könnte, wenn sie wollte, wobei sie der Erfolg aber nicht glücklich machen würde.