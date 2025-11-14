Musik Charli XCX: Veröffentlichung von ‚Chains of Love‘

Charli XCX - Variety Hitmakers Brunch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2025, 14:00 Uhr

Charli XCX hat den eindringlichen Song ‚Chains of Love‘ aus dem Film ‚Wuthering Heights‘ veröffentlicht.

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von ‚House‘, einer düsteren Kollaboration mit John Cale von The Velvet Underground, präsentiert die Sängerin einen weiteren Vorgeschmack auf den kommenden Soundtrack. Diesmal handelt es sich um eine stimmungsvolle Ballade, die perfekt zum neuen Trailer des Films von Emerald Fennell passt. Der Erotikfilm mit Margot Robbie und Jacob Elordi in den Hauptrollen soll 2026 Premiere feiern. Charli begann Ende 2024 mit dem Komponieren der Musik für den Film, nachdem Fennell sie kontaktiert hatte. Sie beschrieb das Projekt als kreative Abkehr von ihrem vorherigen Album ‚Brat‘ und sagte, das neue Material spiegele die emotionale Intensität und die düstere Atmosphäre der Vorlage wider.

Neben ihrer Musik erweitert Charli auch ihre Arbeit im Filmbereich. Sie wird die Hauptrolle in A24s ‚The Moment‘ übernehmen, einem Film, der auf ihrem eigenen Konzept basiert und von Aidan Zamiri inszeniert wird. Das Projekt ist die erste Koproduktion ihres neuen Unternehmens studio365. Charli wird außerdem in weiteren kommenden Filmen zu sehen sein.