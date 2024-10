Stars Charlie Puth: Emotionaler Tribut an Liam Payne

Bang Showbiz | 17.10.2024, 09:05 Uhr

Der Sänger ist fassungslos, nachdem sein Musikerkollege auf tragische Weise verstorben ist.

Charlie Puth zollt Liam Payne Tribut.

Der ehemalige One-Direction-Star kam am Mittwoch (16. Oktober) im Alter von nur 31 Jahren ums Leben, nachdem er in Buenos Aires vom Balkon seines Hotels stürzte. Nun meldet sich sein Musikerkollege mit einer emotionalen Botschaft in den sozialen Medien zu Wort.

Charlie, der mit Liam an seiner Single ‚Bedroom Floor‘ aus dem Jahr 2017 gearbeitet hat, schrieb in seiner Instagram-Story: „Liam war immer so nett zu mir. Er war einer der ersten großen Künstler, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ich kann nicht glauben, dass er von uns gegangen ist.“

Auch Paris Hilton reagierte auf Social Media, um ihren Schock und ihre Trauer auszudrücken. Die 43-jährige Hotelerbin, die auch im Musikgeschäft erfolgreich war, schrieb auf X: „Die Nachricht vom Tod von Liam Payne ist so erschütternd. Liebe und Beileid an seine Familie und seine Angehörigen. Ruhe in Frieden, mein Freund.“ Dazu setzte sie ein weinendes Emoji.

Der Sänger stürzte vom Balkon im dritten Stock des CasaSur Palermo Hotels in der argentinischen Hauptstadt. Liam, der als Teenager zu One Direction stieß, nachdem er bei der britischen Version von ‚The X Factor‘ vorgesprochen hatte, hatte in einem vergangenen Interview zugegeben, dass er inmitten seiner Kämpfe mit Ruhm und Sucht den „Tiefpunkt“ erreicht hatte.

Im Podcast ‚Diary of a CEO‘ gestand der Popstar 2021: „Ich habe mir Sorgen gemacht, wie weit mein Tiefpunkt gehen würde. Wo ist der Tiefpunkt für mich? Und ihr hättet es nie gesehen. Ich bin sehr gut darin, es zu verstecken. Keiner hätte es je gesehen. Es gibt einige Dinge, über die ich definitiv nie, nie gesprochen habe. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schlimm.“