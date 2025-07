Musik Zayn Malik thematisiert Rassismus bei ‚One Direction‘ in neuem Song

Zayn Malik is seen in Midtown on April 30, 2024 in New York City - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2025, 18:00 Uhr

Zayn Malik wird einen Song veröffentlichen, in dem er den Rassismus thematisiert, den er während seiner Zeit bei One Direction erlebte.

Der 32-jährige Popstar wurde 2010 gemeinsam mit Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und dem verstorbenen Liam Payne als Mitglied einer der größten Boybands der Welt berühmt. Zayn verließ One Direction, bekannt durch den Hit ‚What Makes You Beautiful‘, im Jahr 2015 und schlug eine Solokarriere ein.

Nun hat er auf Instagram einen Song mit dem Titel ‚Fuchsia Sea‘ angeteasert, in dem er singt: „I worked hard in a white band / And they still laughed at the Asian.“ Auf Deutsch heißt das so viel wie: „Ich habe hart gearbeitet in einer weißen Band / Und sie haben immer noch über den Asiaten gelacht.“ Ein gleichnamiger Song erschien bereits auf Zayns Soloalbum ‚Room Under The Stairs‘ aus dem Jahr 2024, daher ist unklar, ob es sich um eine aktualisierte Version oder einen völlig neuen Track handelt. Der Clip kündigt an, dass der Song „bald“ herauskommen soll. Zayn kommentierte den Beitrag mit den Worten: „Zaddy ist zu Hause.“

Zayn – der väterlicherseits pakistanischer Herkunft ist – wurde zuvor von Bill Maher in einer Late-Night-Show im US-Fernsehen mit dem Terrorverdächtigen Dzhokhar Tsarnaev verglichen, was eine Petition für eine Entschuldigung auslöste. Auch im Gespräch mit ‚The Sun‘ sprach Zayn schon 2012 über die rassistischen Anfeindungen. „Es wurden fiese Dinge gesagt, wie dass ich ein Terrorist sei, und so weiter. Wie kann man das rechtfertigen? Wie kann man mich so nennen und damit durchkommen?“