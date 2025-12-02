Musik Charlie Puth: Kühnes Versprechen nach Kritik an seiner Super Bowl-Verpflichtung

Bang Showbiz | 02.12.2025, 11:00 Uhr

Der Sänger musste sich viel Kritik anhören, nachdem verkündet wurde, dass er die US-Nationalhymne singen wird.

Charlie Puth hat „eine seiner besten Gesangsleistungen“ beim Super Bowl versprochen.

Der 34-jährige Sänger wurde ausgewählt, um beim großen NFL-Finale am 6. Februar die US-Nationalhymne ‚The Star-Spangled Banner‘ zu singen. Nun hat er auf Kritik von Fans reagiert, die seine Wahl infrage stellten.

Ein User schrieb auf X: „Mann, wir sind weit gefallen, seit Whitney Houston beim Super Bowl gesungen hat. Charlie Puth? Der wird uns keine Vocals liefern, fürchte ich.“ Der ‚Marvin Gaye‘-Interpret antwortete daraufhin: „Ich würde niemals behaupten, ein so guter Sänger zu sein, wie Whitney Houston es war. Aber ich versichere euch: Wir stellen ein ganz besonderes Arrangement zusammen – in D-Dur. Es wird eine meiner besten Gesangsleistungen.“

Am Wochenende bestätigte die NFL das offizielle Pregame-Line-up für den Super Bowl LX. Neben Charlie, der die Nationalhymne singt, wird Brandi Carlile ‚America The Beautiful‘ performen und Coco Jones wird ‚Lift Every Voice And Sing‘ zum Besten geben. Außerdem steht Bad Bunny auf dem Programm: Der puerto-ricanische Rapper wurde als Headliner für die berühmte Halbzeitshow ausgewählt.

Bad Bunny hatte zuvor verraten, dass er im Fitnessstudio war, als ihn der Anruf von Jay-Z erreichte. „Es ist verrückt, weil ich mitten im Workout war“, erzählte er gegenüber ‚Apple Music 1‘. „Ich erinnere mich, dass ich nach dem Anruf einfach hundert Klimmzüge gemacht habe. Ich brauchte kein zusätzliches Pre-Workout-Zeug mehr. Es war etwas ganz Besonderes.“