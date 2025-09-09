Stars Charlie Sheen gibt zu, dass die Familie ‚Bedenken‘ wegen der Netflix-Doku hatte

Bang Showbiz | 09.09.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler weiß, dass seine Angehörigen sich nicht sicher waren, ob sie wirklich intime Details in einer Doku veröffentlichen wollen.

Charlie Sheens Angehörige waren „besorgt“ über die Auswirkungen seiner neuen Dokumentation.

Der ehemalige ‚Two and a Half Men‘-Star, dessen Vater der Schauspieler Martin Sheen ist, öffnet in dem neuen zweiteiligen Netflix-Projekt ‚aka Charlie Sheen‘ sein Herz und gibt zu, dass seine Familie anfangs einige Vorbehalte hatte. Er erklärte gegenüber ‚E! News‘: „Wie es bei allen Eltern wäre, gab es anfänglich Bedenken. Und nicht darüber, wie es aufgenommen würde, sondern wie es mich beeinflussen könnte und ob ich wirklich bereit war, ins tiefe Wasser zu springen.“ Der 60-jährige Schauspieler, der Tochter Cassandra (40) mit Ex Paula Profit, die Töchter Sami (21) und Lola (20) mit Ex Denise Richards sowie die 16-jährigen Zwillingssöhne Bob und Max mit Ex-Flamme Brooke Mueller hat, war jedoch fest entschlossen, wieder die „Kontrolle“ zu übernehmen. Er verriet: „Ich sagte ihnen: Wenn ich das nicht tue, werde ich niemals die Kontrolle über die Erzählung haben oder sie zumindest beeinflussen oder etwas Wahrheit über die Fiktion legen. Aber sobald sie das Gefühl hatten, dass ich überzeugt war, dass dies die richtige Sache zur richtigen Zeit ist, waren sie vollkommen unterstützend.“

Denise gehörte zu denjenigen, die in dem Film mitwirkten, ebenso wie Charlies früherer ‚Two and a Half Men‘-Co-Star Jon Cryer. Trotz der Unterstützung seiner Familie hatte Charlie dennoch eigene Bedenken, so offen über seine Vergangenheit zu sprechen. Er sagte: „Am Anfang ja. Als sich die Beziehung zu [Regisseur Andrew] Renzi entwickelte, sagte er: ‚Schau, Mann, die Leute reden da draußen über Dinge. Lass uns das einfach von dir hören.‘ Also war das Teil des Prozesses, einander zu vertrauen.“

Unterdessen verriet ‚The World Is Not Enough‘-Schauspielerin Denise kürzlich, dass sie „so stolz“ auf ihren Ex-Ehemann sei – trotz aller Höhen und Tiefen ihrer Beziehung. Sie gab zu, dass es eine „Ehre“ war, in seiner neuen Dokumentation zu Wort zu kommen. Unter Fotos von sich und Charlie bei der Premiere der Doku letzte Woche schrieb Denise auf Instagram: „Wir haben uns beide auf dem roten Teppich angesehen und einfach gelacht. Charlie fragte: ‚Ist es 2002?‘ und ich sagte: ‚Es fühlt sich definitiv so an.‘ Wer hätte das gedacht? Was für eine Reise wir hatten – so viele Höhen und Tiefen. Aber wenn das Leben hart wird, wissen wir beide tief im Inneren, dass wir uns aufeinander verlassen können. Ich bin so stolz auf ihn und wirklich geehrt, dass er mich gebeten hat, Teil seiner Geschichte zu sein. Glückwunsch, Charles!“