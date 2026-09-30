Stars Charlotte Engelhardt schließt eine zweite Ehe aus

Charlotte Wuerdig attends the Launch-Party GALA bei RTL Berlin June 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2026, 18:00 Uhr

Die Moderatorin war von 2012 bis 2022 war sie mit Rapper Sido verheiratet. Eine zweite Hochzeit kann sie sich nicht vorstellen.

Charlotte Engelhardt hat für sich eine klare Entscheidung getroffen: Eine zweite Ehe kommt für die Moderatorin nicht infrage.

Im Podcast ‚The Real Ex-Wives‘ sprach sie mit Georgina Stumpf über Beziehungen, Nähe und die Frage, ob sie sich nach ihrer Ehe mit Sido noch einmal vor den Traualtar stellen würde. Die Antwort der 48-Jährigen fiel eindeutig aus: „Auf keinen Fall würde ich noch mal heiraten.“ Von 2012 bis 2022 war sie mit Rapper Sido, bürgerlich Paul Hartmut Würdig, verheiratet.

Mit einer neuen Beziehung habe Engelhardt allerdings nicht grundsätzlich abgeschlossen. Vielmehr beschrieb sie, dass ihr die alltägliche Nähe zu einem Partner fehle. „Kann denn nicht mal ein, zwei, drei Abende irgendjemand einfach hier sein“, fragte sie im Gespräch und machte damit deutlich, dass es ihr weniger um eine Hochzeit als um Gesellschaft und Vertrautheit gehe. Auch die kleinen Gesten innerhalb einer langjährigen Partnerschaft beschäftigten sie. Engelhardt sprach von einem „unsichtbaren Band“, das zwischen zwei Menschen bestehen könne.

Bei Paaren, die lange zusammen seien, reiche manchmal „ein Blick“, damit der andere verstehe, was gerade gebraucht werde. Stumpf konnte diese Gedanken nachvollziehen. Die Influencerin erklärte, dass sie sich ebenfalls aktuell keine Ehe vorstellen könne. Gleichzeitig vermisse sie die alltägliche Nähe einer Partnerschaft. „Einfach mal auf dem Sofa liegen, kuscheln und über den Tag reden“ – genau solche gemeinsamen Momente würden der 36-Jährigen fehlen.