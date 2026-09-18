Stars Menowin Fröhlich ist enttäuscht von seiner Karriere nach DSDS

Menowin FrÃ¶hlich - April 2012 - Live Music Hall in KÃ¶ln BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 14:00 Uhr

Menowin Fröhlich ist enttäuscht von seiner Karriere nach DSDS.

Für Menowin Fröhlich sollte der zweite Anlauf bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘ eigentlich zum großen Karriere-Durchbruch führen.

Am 9. Mai dieses Jahres wurde der Sänger zum Sieger der RTL-Castingshow gekürt. Doch Monate später fällt seine Bilanz ernüchternd aus. Der erhoffte Schub blieb nach eigener Einschätzung weitgehend aus und auch die offizielle Siegersingle konnte sich nicht erfolgreich in den deutschen Charts platzieren.

Im Gespräch mit der ‚Bild‘ macht der 39-Jährige keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. „Ganz ehrlich: Ich hätte mir nach meinem DSDS-Sieg wesentlich mehr vorgestellt“, erklärte Fröhlich. Dabei habe er selbst versucht, seine Karriere voranzutreiben. Er habe eigene Kleidung entwickelt, Ideen für neue Songs beigesteuert und selbst Material geschrieben. Entscheidend sei jedoch gewesen, dass vieles davon nicht umgesetzt worden sei.

Fröhlich hatte nach seinem Sieg offenbar konkrete Vorstellungen von seiner musikalischen Zukunft. Er wollte sich als Schlagersänger etablieren und ein eigenes Album veröffentlichen. Dass diese Pläne nicht wie erhofft vorankamen, sei für ihn zunehmend schwer verständlich gewesen. Als einen wesentlichen Grund für die enttäuschende Entwicklung nennt Fröhlich das aus seiner Sicht fehlende professionelle Umfeld. Wenige Monate nach dem Finale kam es deshalb zur Trennung von seiner Plattenfirma ‚Embassy of Music‘. Beide Seiten einigten sich auf einen Aufhebungsvertrag.

Trotz des bislang ernüchternden Jahres blickt Fröhlich nach vorne. Im Dezember soll er beim Erfurter Weihnachtszirkus auftreten. Zudem steht eine besondere musikalische Zusammenarbeit bevor: Auf dem kommenden Album seines Großcousins Sido wird Menowin Fröhlich mit einem gemeinsamen Song vertreten sein. Damit endet zugleich eine jahrelange Funkstille zwischen den beiden Verwandten. Für Fröhlich ist das Projekt deshalb offenbar mehr als nur eine weitere musikalische Veröffentlichung. „Dass wir unsere Verbindung und unsere jeweiligen Wege miteinander in Einklang bringen konnten, bedeutet mir sehr viel“, sagte er. Bei der Zusammenarbeit gehe es für ihn vor allem um familiären Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen.