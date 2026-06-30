Film Chase Yi spielt Hauptrolle im neuen ‚Paranormal Activity‘-Kapitel

Chase Yi at the 4th Annual Nosotros Ya Tu Sabes Hollywood Dec 2022- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 14:00 Uhr

Chase Yi hat eine Hauptrolle im neuen Teil der ‚Paranormal Activity‘-Reihe übernommen.

Der aus ‚Mythic Quest‘ bekannte Schauspieler wird laut ‚Deadline‘ in der kommenden Produktion von Blumhouse Atomic Monster und Paramount Pictures mitwirken. Details zu seiner Rolle werden derzeit noch geheim gehalten.

Regie führt Ian Tuason, der Kinostart ist für den 21. Mai 2027 angesetzt. Produziert wird der Film unter anderem von Franchise-Erfinder Oren Peli sowie von James Wan und Jason Blum. James Wan erklärte gegenüber ‚Deadline‘, dass ihn vor allem die Atmosphäre des Originals bis heute beeindrucke. Er habe die Reihe schon lange geschätzt und sehe den neuen Film als Möglichkeit, das Franchise weiterzuentwickeln und in eine neue Phase zu führen. Auch Jason Blum blickt auf die Anfänge der Reihe zurück und hebt hervor, dass der erste Film mit einem Budget von nur rund 15.000 Dollar (rund 13.000 Euro) produziert wurde. Gleichzeitig betont er, dass die neue Produktion zwar deutlich größere Mittel zur Verfügung habe, der Kern der Reihe jedoch unverändert bleibe – der Rat, den Film nicht allein zu sehen, gehöre weiterhin dazu.

Der erste Paranormal Activity-Film entwickelte sich nach seiner Veröffentlichung 2009 zu einem weltweiten Überraschungserfolg und legte den Grundstein für mehrere Fortsetzungen und Spin-offs. Er zählt bis heute zu den profitabelsten Horrorfilmen aller Zeiten. Parallel zur Filmreihe entsteht zudem eine Bühnenadaption in London, die das Horroruniversum neu interpretiert und im kommenden West End gezeigt werden soll.