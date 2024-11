Musik Cher: Gibt es bald ein neues Album?

Cher - Famous - Philadelphia - December 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2024, 14:00 Uhr

Die ‚Believe‘-Interpretin hat angedeutet, dass demnächst neue Musik von ihr kommen könnte.

Cher wird womöglich schon bald neue Musik veröffentlichen.

Die ‚Believe‘-Interpretin trat diese Woche in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ auf, um ihre zweiteilige Autobiografie vorzustellen. Während der Sendung hakte Moderator Fallon unter anderem nach, ob Cher irgendwann nochmal ein weiteres Album plane. Ohne genauere Details bekanntzugeben, antwortete Cher nur kurz und knapp: „Ich stehe kurz davor.“ Erst im vergangenen Jahr hatte die 78-Jährige zum ersten Mal seit zehn Jahren eine Platte mit ganz neuem Material auf den Markt gebracht. Bei ‚Christmas‘ handelte es sich außerdem um die erste Weihnachts-LP der Künstlerin.

Im Oktober war Cher in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Ihr Greatest-Hits-Album ‚Forever’ hatte sie einen Monat zuvor veröffentlicht. Womöglich könnte die legendäre Sängerin im kommenden Jahr auch den Legends-Slot beim Glastonbury-Festivals übernehmen. Verschiedenen Berichten zufolge stehe sie bereits seit einiger Zeit mit den Organisatoren der Veranstaltung in Verhandlung. Ein Insider verriet dazu vor einer Weile gegenüber ‚The Sun‘: „Cher ist praktisch die Legende aller Popmusik-Legenden. Sie wäre unglaublich. Es war schon lange überfällig, aber sie spricht endlich ernsthaft mit den Glastonbury-Machern über den Legends-Slot.“