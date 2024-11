Stars Cher: Sie erinnert sich an Playboy-Mansion-Besuch mit John Lennon

Cher singer at Kooza red carpet LA Oct 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 16:00 Uhr

Cher verriet, dass sie sich so wie John Lennons „Mutter“ fühlte, als sich der Musiker im Playboy Mansion nackt auszog.

Die ,Believe‘-Sängerin war gut mit Hugh Hefner befreundet und kam daher der Bitte der verstorbenen Beatles-Legende und seines Kumpels Harry Nilsson nach, die beiden zu einem seiner Sonntagabend-Treffen in das berüchtigte Haus des Medienmoguls mitzunehmen.

In einem Auszug aus ,Cher: The Memoir, Part One‘, einer Fortsetzung der Zeitung ,Daily Mail‘, schrieb Cher: „Als ich eines Sonntagabends ein italienisches Restaurant in Los Angeles betrat, traf ich dort zufällig auf John Lennon und seinen Freund Harry Nilsson und sie fragten mich, ob ich sie zu einem Filmabend zu Hugh Hefners Haus mitnehmen könne. ‚John möchte unbedingt die Playboy Mansion sehen‘, flehte Harry. Hef veranstaltete ständig Partys, von denen viele als betrunkene Orgien mit einigen der Playmates berüchtigt waren, aber seine Filmabende am Sonntag sind ruhige und zwanglose Angelegenheiten gewesen, bei denen Freunde Cocktails und Abendessen genossen, bevor sie sich einen neuen Film anschauten. Ich hatte an diesem Abend im Jahr 1974 nichts anderes vor, also willigte ich ein, sie zu Hef zu fahren und merkte aber zu spät, dass sie betrunkener waren, als ich dachte.“ Die Musikerin fügte hinzu: „Ich setzte sie in die berüchtigte Grotte – es war wie eine riesige Höhle, in die ein Ende des Schwimmbeckens mündete –, ich ging los, um etwas zu trinken zu holen, und als ich zurückkam, standen sie nackt da, aber Gott sei Dank noch im Wasser, mitten in der Grotte. ,Das ist nicht schön, was ich da sehe‘, sagte ich, als sie aus dem Pool auftauchten. ,Leute, kommt bitte nicht raus.‘ Ich versuchte, nicht zu lachen, aber es war unmöglich, als sie drohten, nackt in der Villa herumzulaufen. Es hat ewig gedauert, sie wieder in ihre Kleider zu bekommen. Es war so, als würde man Betrunkene hüten.“