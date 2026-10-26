Stars Chris Brown entgeht nach Flaschenangriff in Londoner Nachtclub einer Haftstrafe

Chris Brown - October 2026 - Famous - Southwark Crown Court Arrival BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.10.2026, 19:00 Uhr

Chris Brown ist wegen eines gewalttätigen Angriffs in einem Londoner Nachtclub zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Der 37-jährige Sänger erhielt am Montag, dem 26. Oktober 2026, vor dem ‚Southwark Crown Court‘ eine achtmonatige Freiheitsstrafe, die für zwölf Monate zur Bewährung ausgesetzt wurde. Damit muss Brown vorerst nicht ins Gefängnis und kann seine geplante Konzerttournee fortsetzen.

Hintergrund ist ein Vorfall aus dem Februar 2023 im ‚Tape Club‘ im Londoner Stadtteil Mayfair. Dort hatte Brown seinen ehemaligen Freund Abraham Diaw mit einer schweren Tequilaflasche angegriffen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, wie der Musiker insgesamt viermal mit der Flasche zuschlug. Zwei Schläge trafen Diaw am Kopf, ein weiterer an der Schulter. Anschließend musste Brown von seinem Opfer weggezogen werden.

Der Sänger hatte sich bereits im Juli einer gewalttätigen Schlägerei, im britischen Recht als ‚Affray‘ bezeichnet, schuldig bekannt. Ursprünglich standen auch schwerwiegendere Vorwürfe im Raum, darunter versuchte schwere Körperverletzung und Körperverletzung mit tatsächlicher Verletzungsfolge. Brown bestritt diese Anschuldigungen, die von der Staatsanwaltschaft später fallengelassen wurden.

Bei der Urteilsverkündung machte Richter Tony Baumgartner deutlich, wie ernst er den Vorfall bewertete. Der wiederholte Einsatz einer Glasflasche gegen den Kopf eines Menschen sei „offensichtlich gefährlich“ gewesen. Dabei habe das Risiko bestanden, dass Diaw wesentlich schwerere Verletzungen davontragen könnte. Zugleich betonte der Richter, dass Browns Bekanntheit keinen Einfluss auf die rechtliche Bewertung haben dürfe. „Kommerzieller Erfolg rechtfertigt vor Gericht keine Vorzugsbehandlung“, stellte Baumgartner klar.

Die britische Staatsanwaltschaft ‚Crown Prosecution Service‘ (CPS) erklärte, dass der Angriff auch nach den ersten Schlägen weitergegangen sei. Das Opfer habe versucht, durch den Nachtclub zu fliehen, sei jedoch weiter attackiert worden. Als Diaw wehrlos auf dem Boden saß, sei er außerdem getreten worden.

Browns 40-jähriger Gesangscoach Omolulu Akinlolu, der ebenfalls an dem Angriff beteiligt war, wurde zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurde. Beide Männer müssen zudem jeweils 1.500 Pfund an Verfahrenskosten zahlen.

Browns Verteidigerin bezeichnete die Auseinandersetzung vor Gericht als „hässlichen und abstoßenden Vorfall“. Gleichzeitig verwies sie darauf, dass sich die gesamte Tat innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums abgespielt habe. Den Videoaufnahmen zufolge habe der Angriff etwas mehr als 17, aber weniger als 20 Sekunden gedauert. Die Anwältin räumte ein, dass die Gewalt bei den anwesenden Gästen des privaten Nachtclubs Bestürzung ausgelöst haben dürfte. „Dafür möchte sich Herr Brown bei allen Anwesenden aufrichtig und zutiefst entschuldigen“, erklärte die Verteidigung.

Da die Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, kann Brown seine gemeinsame ‚R+B Tour‘ mit Usher wie geplant fortsetzen. Das nächste Konzert soll am 5. November in Atlanta stattfinden.