Stars Chris Brown muss monatlich 12.000 Dollar Kindesunterhalt zahlen

Chris Brown - July 2026 - Avalon - Southwark Crown Court BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2026, 11:00 Uhr

Der Sänger hat sich mit seiner Ex-Partnerin Diamond Brown auf eine vorläufige finanzielle Vereinbarung für die gemeinsame Tochter Lovely geeinigt.

Chris Brown muss für seine vierjährige Tochter Lovely künftig monatlich 12.000 Dollar (rund 11.000 Euro) Kindesunterhalt zahlen.

Der Sänger hat sich mit seiner Ex-Partnerin Diamond Brown auf eine vorläufige finanzielle Vereinbarung geeinigt. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die dem Magazin ‚People‘ vorliegen, muss der 37-Jährige neben den monatlichen Zahlungen auch rückwirkend Unterhalt ab Juli leisten. Zusätzlich wurde eine Einmalzahlung von 25.000 Dollar innerhalb einer Woche vereinbart. Außerdem übernimmt er 55.000 Dollar von Diamonds Anwaltskosten und kommt weiterhin für die Sachleistungen seiner bisherigen Unterhaltsvereinbarung auf.

Die Einigung erfolgt wenige Wochen nach seiner Bewährungsstrafe in Großbritannien und Monate nach einem millionenschweren Gerichtsurteil in Los Angeles. Beide Parteien akzeptierten die vorläufige Regelung im Vorfeld einer freiwilligen Schlichtungsverhandlung. Der Musiker ist außerdem Vater von Royalty (12) und Aeko (6). Anfang dieses Jahres bekam er mit Jada Wallace einen weiteren Sohn.

Seine juristischen Probleme begleiten den Sänger weiterhin neben seiner Musikkarriere. Im Oktober wurde er wegen einer Schlägerei zu acht Monaten Haft verurteilt, die für zwölf Monate zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die Haftstrafe muss er nur antreten, wenn er gegen die gerichtlichen Auflagen verstößt. Dem Urteil war eine Festnahme im Mai 2025 in Manchester vorausgegangen. Ursprünglich war Chris Brown wegen schwerer Körperverletzung angeklagt worden. Hintergrund war eine Auseinandersetzung mit Musikproduzent Abe Diaw in einem Londoner Nachtclub. Brown soll ihn mehrfach mit einer Tequila-Flasche geschlagen und anschließend weiter attackiert haben.

Auch ein Zivilverfahren endete für den Musiker teuer: Im Juli verurteilte eine Jury in Los Angeles ihn und seine Firma Black Pyramid LLC wegen Fahrlässigkeit. Seine ehemalige Haushälterin Maria Avila erhielt laut ‚Billboard‘ 12,9 Millionen Dollar Schadensersatz. Sie war 2020 in Browns Haus in Tarzana, Kalifornien, von seinem rund 90 Kilogramm schweren Kaukasischen Schäferhund angegriffen worden, als sie den Müll hinausbrachte. Während des zweiwöchigen Prozesses wurden ihre schweren Verletzungen thematisiert, darunter dauerhafte Entstellungen im Gesicht und am Arm sowie anhaltende Bewegungseinschränkungen. Ihre Schwester Patricia, die ebenfalls auf dem Anwesen arbeitete, erhielt 885.000 Dollar. Marias Ehemann Oscar Olivo wurden weitere 50.000 Dollar zugesprochen.