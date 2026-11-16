Film Kevin Feige verrät: X-Men spielen in ‚Avengers: Doomsday‘ eine große Rolle

Kevin Feige, President of Marvel Studios onstage at Walt Disney Studios' 2024 presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 11:00 Uhr

Kevin Feige verrät, dass die X-Men in 'Avengers: Doomsday' eine große Rolle spielen.

Die X-Men werden im kommenden Marvel-Blockbuster ‚Avengers: Doomsday‘ offenbar eine entscheidende Rolle übernehmen.

Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige hat nun erklärt, warum es für ihn an der Zeit war, die Mutanten mit den Avengers zusammenzubringen. Gleichzeitig gab er einen Ausblick auf die Bedeutung der Figuren und versprach einen besonders charismatischen Auftritt von Channing Tatum als Gambit.

Feige, der bereits als Associate Producer am ersten ‚X-Men‘-Film aus dem Jahr 2000 beteiligt war, sieht in dem gemeinsamen Abenteuer eine besondere Gelegenheit. Schließlich feiert das Franchise inzwischen ein Vierteljahrhundert Filmgeschichte. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘ erinnerte er daran, dass Hugh Jackman schon vor vielen Jahren von einem möglichen Aufeinandertreffen der Superheldenteams gesprochen hatte. „Man kann Interviews mit Hugh Jackman von vor 15 oder 20 Jahren sehen, in denen er sagt: ‚Die Leute halten es für unmöglich, aber vielleicht werden die X-Men und die Avengers eines Tages zusammenkommen.‘ Es fühlte sich einfach richtig an“, erklärte Feige. Die Verbindung der beiden Welten sei eine unterhaltsame Möglichkeit, „ein Vierteljahrhundert des Geschichtenerzählens zu einem Höhepunkt zu bringen“.

In ‚Avengers: Doomsday‘ müssen sich die Helden aus drei unterschiedlichen Universen einer gemeinsamen Bedrohung stellen: Doctor Doom. Neben zahlreichen bekannten Avengers werden deshalb auch mehrere Darsteller aus den früheren ‚X-Men‘-Filmen zurückkehren. James Marsden schlüpft erneut in die Rolle von Scott Summers alias Cyclops. Der Schauspieler beschrieb seine Figur als grundsätzlich rechtschaffenen Mann, der versucht, das Richtige zu tun. Allerdings werde die Geschichte moralisch komplizierter, als es zunächst den Anschein habe. „Ich sehe Scott als einen ehrenhaften und guten Menschen, der am Ende des Tages das Richtige tun wird“, sagte Marsden. Die Entscheidungen seiner Figur hätten jedoch möglicherweise weitreichende Konsequenzen. „Es ist wahrscheinlich sehr aufschlussreich für deinen Charakter, wozu du bereit bist. Und es ist nicht alles schwarz oder weiß. Es hat sehr ernste, möglicherweise katastrophale Auswirkungen.“

Auch Channing Tatum kehrt zurück. Er spielt erneut Gambit, nachdem er die Figur bereits in ‚Deadpool Wolverine‘ verkörpert hatte. Jahrelang hatte der Schauspieler auf die Gelegenheit gewartet, den Mutanten zu spielen. Ein ursprünglich geplantes eigenständiges Filmprojekt kam allerdings nie zustande. Feige zeigte sich begeistert von Tatums Rückkehr. „Er sticht wirklich heraus. Es macht Spaß zu sehen, wie charismatisch Gambit ist – so wie schon in ‚Deadpool Wolverine‘. Aber in ‚Doomsday‘ geht es nicht nur darum, für Lacher zu sorgen. Er ist eine vielschichtige Figur“, kündigte der Marvel-Chef an.

Neben Marsden und Tatum sind auch Ian McKellen, Patrick Stewart, Rebecca Romijn, Alan Cumming und Kelsey Grammer aus den früheren ‚X-Men‘-Filmen dabei. Für den 2028 geplanten neuen ‚X-Men‘-Film ist unterdessen eine jüngere Besetzung vorgesehen. Zu den angekündigten Darstellern gehören Christopher Abbott, Adam Driver, Inde Navarrette, Maya Boyd, Kit Connor, Sadie Sink, Samara Weaving und Asa Germann.