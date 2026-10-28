Film Connor Storrie soll Rolle in ‚Ghost Rider‘ übernehmen

Connor Storrie Met Gala - May 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2026, 11:00 Uhr

Connor Storrie soll eine Rolle in 'Ghost Rider' übernehmen.

Connor Storrie könnte schon bald Teil des Marvel-Universums werden.

Der Schauspieler, der durch die Serie ‚Heated Rivalry‘ Aufmerksamkeit erlangte, befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen über eine Rolle im kommenden Film ‚Ghost Rider‘. Wie das Branchenmagazin ‚Deadline‘ unter Berufung auf Insider berichtet, soll Storrie neben Ryan Gosling auftreten und dabei den Gegenspieler des Hauptcharakters verkörpern. Eine offizielle Bestätigung steht bislang allerdings aus.

Die Geschichte von ‚Ghost Rider‘ dreht sich um Johnny Blaze, einen Motorrad-Stuntfahrer, der seine Seele verkauft und dadurch zu einem übernatürlichen Rächer wird. In den bisherigen Kinofilmen übernahm Nicolas Cage die Hauptrolle: zunächst 2007 in ‚Ghost Rider‘ und anschließend 2011 in ‚Ghost Rider: Spirit of Vengeance‘. Im ersten Teil war außerdem Eva Mendes als Roxanne Simpson zu sehen.

Dass Ryan Gosling die Hauptrolle in der geplanten Neuauflage übernehmen soll, wurde Anfang des Jahres bei der San Diego Comic-Con bekannt gegeben. Regie führt Shawn Levy, der bereits mit Gosling an ‚Star Wars: Starfighter‘ gearbeitet hat. Marvel-Chef Kevin Feige verriet später im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘, dass die ursprüngliche Idee für das Projekt vom Schauspieler selbst stammte. „Gosling hatte die Vision“, erklärte Feige. Der 45-Jährige habe auch den Vorschlag entwickelt, der Levy überzeugt habe. Gemeinsam hätten sie die Idee schließlich Marvel präsentiert, was letztlich zur Ankündigung auf der Comic-Con geführt habe.

Auch Levy blickt voller Vorfreude auf die erneute Zusammenarbeit. Bei einem gemeinsamen Bühnenauftritt mit Gosling und Feige erinnerte sich der Regisseur an die Begeisterung der Fans bei der Präsentation von ‚Deadpool Wolverine‘ zwei Jahre zuvor. Über Gosling sagte er: „Ryan Gosling ist einfach unglaublich. Das sage ich mit größtem Respekt.“ Als der Schauspieler ihm von seiner Vorstellung für ‚Ghost Rider‘ erzählt habe, sei Levy sofort begeistert gewesen. „Lass uns das machen“, habe er sich gedacht. Der Film soll 2028 in die Kinos kommen.

Im Gespräch mit ‚People‘ bezeichnete Levy den Schauspieler als inspirierenden kreativen Partner. Gosling sei nicht nur vor der Kamera außergewöhnlich, sondern bringe sich auch in andere Aspekte der Filmproduktion ein. Er achte beispielsweise auf die Beleuchtung und die Gestaltung von Räumen. Die Zusammenarbeit bei ‚Star Wars: Starfighter‘ habe beiden so viel Freude bereitet, dass sie nach Abschluss der Dreharbeiten über weitere gemeinsame Projekte gesprochen hätten. Gosling sei ein Künstler, der das Publikum begeistern wolle und sowohl komödiantische als auch emotionale Facetten in seine Rollen einbringe. Bei ‚Star Wars: Starfighter‘ war Gosling zudem als ausführender Produzent beteiligt. Levy betonte gegenüber ‚People‘, dass der Schauspieler intensiv in den kreativen Prozess eingebunden gewesen sei und gemeinsam mit ihm, Kathleen Kennedy und dem übrigen Team an der Umsetzung gearbeitet habe. Dass die beiden nun auch bei ‚Ghost Rider‘ zusammenkommen könnten, sei für Levy deshalb eine naheliegende Entscheidung gewesen. Nur wenige Minuten habe es gedauert, bis er Goslings Vorschlag zugestimmt habe. Anschließend hätten sie das Konzept Kevin Feige vorgestellt. Ob Connor Storrie tatsächlich zum Cast gehören wird, bleibt vorerst offen.