Film Chris Evans hat sich zufrieden in den Marvel-Ruhestand begeben

Chris Evans as Captain America in Age Of Ultron - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2025, 11:00 Uhr

Der 43-jährige Schauspieler hat laut eigener Aussage keine Lust mehr auf Superhelden-Blockbuster.

Chris Evans bereut es nicht, sein Marvel-Superheldenkostüm an den Nagel gehängt zu haben.

Der 43-jährige Schauspieler beteuert, dass er absolut nicht vorhabe, ein weiteres Mal in der Rolle des Captain America vor die Kamera zu treten. Im kommenden Marvel-Blockbuster ‚Avengers: Doomsday‘ sollten Fans deshalb nicht mit ihm rechnen. Über die Gerüchte, er werde an der Seite von Robert Downey Jr. zu dem Comic-Franchise zurückkehren sagte Evans jetzt im Gespräch mit ‚Esquire‘: „Das stimmt nicht. Das passiert jedes Mal. Ich meine, das passiert alle paar Jahre – seit ‚Endgame‘. Ich habe einfach aufgehört darauf zu reagieren. Nein, ich bin glücklich im Ruhestand!“

Evans’ Marvel-Kollege Anthony Mackie will derweil nicht so recht an die endgültige Absage seines Co-Stars glauben. „Ich wusste von nichts“, erklärte Mackie gegenüber ‚Esquire‘. „Ich habe vor einigen Wochen mit Chris gesprochen und da war es noch nicht auf dem Tisch. Zumindest hat er mir nichts davon gesagt, dass es auf dem Tisch ist, denn ich habe ihn gefragt.“ Die Rolle des patriotischen Superhelden hatte Evans in verschiedenen ‚Captain America‘-Filmen verkörpert. Außerdem stand er regelmäßig für die megaerfolgreiche ‚Avengers‘-Filmreihe vor der Kamera.