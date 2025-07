Film Rob Delaney spielt in ‚Being Heumann‘-Film mit

Rob Delaney - October 2024 - BFI London Film Festival - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2025, 14:00 Uhr

Der 'Dying For Sex'-Darsteller wird für den Streifen an der Seite von Madeline Delp, Ray Fisher, Mark Ruffalo und Dylan O’Brien vor der Kamera stehen.

Rob Delaney ist dem Cast von ‚Being Heumann‘ beigetreten.

Der ‚Dying For Sex‘-Darsteller ist der neueste Star, der für das Bürgerrechtsdrama bestätigt wurde – neben der ‚Ballroom‘-Darstellerin Madeline Delp und Ray Fisher, bekannt aus ‚The Piano Lesson‘. Mark Ruffalo, Ruth Madeley und Dylan O’Brien werden ebenfalls in dem Film zu sehen sein, der auf dem Buch ‚Being Heumann: An Unrepentant Memoir of a Disability Rights‘ der Behindertenrechtsaktivistin Judy Heumann basiert.

Laut ‚Deadline‘ wird Delaney im Apple-Film den Kongressabgeordneten Miller spielen. Die Figur soll von George Miller inspiriert sein, der Heumann in ihrem Kampf für Behindertenrechte in den 1970er Jahren unterstützte. Delp wird die Behindertenrechtsaktivistin Kitty Cone darstellen und Fisher wird als Chuck Jackson zu sehen sein, ein Mitglied der Black Panther Party.

Heumann – die im Alter von 18 Monaten aufgrund von Polio gelähmt wurde – ist vor allem dafür bekannt, 1977 eine 28-tägige Sitzblockade im US-Gesundheitsministerium in San Francisco angeführt zu haben. Mehr als 100 Menschen besetzten das Gebäude, um zu erwirken, dass Abschnitt 504 des Rehabilitation Act – der qualifizierte Personen vor Diskriminierung aufgrund einer Behinderung schützt – endlich durchgesetzt wurde.

Der Act war bereits 1973 unterzeichnet worden, doch Abschnitt 504 war noch nicht angewandt worden. Der Protest führte letztlich zur Durchsetzung des Abschnitts, wodurch alle Bundesgebäude barrierefrei zugänglich gemacht wurden. Madeley wird die Rolle von Heumann übernehmen, die 2023 im Alter von 75 Jahren verstarb. Regie bei dem Film führt Sian Heder.