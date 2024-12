Film Chris Evans: Rolle in ,Avengers: Doomsday’?

Chris Evans -Red One - Premiere In Berlin - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 11:00 Uhr

Chris Evans soll angeblich in ,Avengers: Doomsday’ auftreten.

Der 43-jährige Schauspieler spielte Captain America im Marvel Cinematic Universe (MCU) von 2011 (,Captain America: The First Avenger‘ bis zu ,Avengers: Endgame‘ im Jahr 2019, und nun ,TheWrap‘ behauptet, dass Evans einen Überraschungsauftritt im nächsten Crossover-Blockbuster des Studios im Jahr 2026 haben wird.

Das Magazin berichtet, dass der Star „in irgendeiner Funktion“ für ,Doomsday‘ in das MCU zurückkehren wird. Es wurde jedoch nicht bestätigt, welche Rolle Evans spielen wird. Sollte sich dies bewahrheiten, wird Evans wieder mit seinem ehemaligen ,Avengers‘-Co-Star Robert Downey Jr. (59) zusammenkommen, der in dem Film den Antagonisten Doctor Doom spielen wird. Der ,Oppenheimer‘-Star – der das MCU von seinen Anfängen mit ,Iron Man‘ von 2008 bis zu ,Endgame‘ elf Jahre später angeführt hatte – wurde auf der diesjährigen San Diego Comic Con als nächster großer Bösewicht bekannt gegeben. Dort wurde auch angekündigt, dass die Regisseure Joe und Anthony Russo für ,Doomsday‘ wieder hinter der Kamera stehen werden.