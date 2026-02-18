Film Chris Hemsworth bestätigt seine Zukunft als Thor nach ‚Avengers: Doomsday‘

Thor Ragnarok - Chris Hemsworth - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler wird seine Rolle als Thor nach 'Avengers: Doomsday' nicht an den Nagel hängen.

Chris Hemsworth wird Thor nach ‚Avengers: Doomsday‘ noch „ein paar weitere Male“ spielen.

Der Schauspieler verkörpert den Marvel-Helden seit ‚Thor‘ (2011) und war zuletzt 2022 in ‚Thor: Love and Thunder‘ zu sehen. Mit Hinblick auf seinen Auftritt in ‚Avengers: Doomsday‘ stellte Hemsworth nun klar, dass seine Zeit als Thor noch nicht vorbei ist.

„Ich habe mit Kevin Feige darüber gesprochen, und er meinte, es sei großartig, weil das Publikum inzwischen dramatische Wendungen bei der Figur erwartet“, verriet der 42-Jährige im ‚Smartless‘-Podcast. Anschließend deutete er an, dass Thor in neuen Filmprojekten erneut andere Facetten von sich zeigen könne. „Und was auch immer wir als Nächstes machen – wir haben ein paar Ideen, um wieder etwas ziemlich Einzigartiges zu schaffen und hoffentlich [anders zu sein]“, erklärte der ‚Crime 101‘-Darsteller.

Es habe „riesigen Spaß“ gemacht, verschiedene Versionen von Thor mit unterschiedlichen Regisseuren zu spielen. „Was ich besonders genossen habe: Viele andere Figuren mussten sehr konsistent bleiben, während die Arbeit mit Taika Waititi im Vergleich zu Kenneth Branagh und dann den Russo-Brüdern jeweils ganz unterschiedliche Tonalitäten hatte“, schilderte er. Hemsworth habe immer wieder die Chance bekommen, neue Dinge auszuprobieren. „Es ist wie mit meinen Tattoos – ich würde mich langweilen, immer dasselbe zu machen, und hätte das Bedürfnis, die Darstellung in verschiedene Richtungen zu lenken“, fügte er hinzu.

Gleichzeitig räumte Hemsworth ein, dass Waititis Version von Thor in ‚Thor: Love and Thunder‘ vielleicht etwas zu weit gegangen sei. „Als wir ‚Thor: Ragnarok‘ gemacht haben, war das eine echte Wendung – und es hat großen Spaß gemacht. Die Veränderung wurde sehr geschätzt. Bei ‚Love and Thunder‘ fühlte es sich dann stellenweise wie ein Monty-Python-Sketch an, und wir haben es wohl etwas übertrieben“, gab er zu. Von den Fans habe es daraufhin Gegenwind gegeben. „Viele fragten sich: ‚Warum ist er so ein Clown?‘ Einige waren regelrecht empört, während wir dachten: ‚Wir haben doch nur Spaß und wollten etwas Neues versuchen'“, erklärte der Hollywood-Star.