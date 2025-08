Stars Chris Hemsworth: Sein Auftritt mit Ed Sheeran brachte ihn zum Schweben

Chris Hemsworth attends Limitless: Live Better Now - Season 2 Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2025, 09:00 Uhr

Chris Hemsworth sprach darüber, eine außerkörperliche Erfahrung gehabt zu haben, als er mit Ed Sheeran auf der Bühne auftrat.

Der ‚Thor‘-Schauspieler stand mit dem ‚Bad Habits‘-Sänger bei einem Konzert in Bukarest in Rumänien vor 70.000 Fans auf der Bühne, nachdem Chris für seine National Geographic-Serie ‚Limitless: Live Better Now‘ Schlagzeug spielen gelernt hatte.

Hemsworth erinnerte sich daran, dass er sich während des Auftritts so gefühlt habe, als würde er „schweben“. Bei einer Fragerunde zu seiner neuen Show erzählte Chris: „Es war eine Art außerkörperliche Erfahrung und es hat etwas Besonderes, im Einklang und im Takt zu sein, nicht nur mit einer Band, sondern mit einer riesigen Menschenmenge. Und ich stelle es mir so wie ein universelles Gebet oder so vor, bei dem die Menschen zusammenkommen und diese Art der Absicht haben, auf etwas Positives hinzuweisen, in die gleiche Richtung, dass es eine zusammenhängende Erfahrung geben würde.“ Der Darsteller fügte hinzu, dass er bei seinem gemeinsamen Konzert mit Sheeran „einfach mitgeschwebt“ sei. Chris verriet: „Und so fühlte es sich auch an. Ich hatte das Gefühl, dass es mir zu diesem Zeitpunkt irgendwie zu hoch war. Ich schwebte einfach mit.“