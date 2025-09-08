Musik Chris Martin ‚muss Coldplay loslassen‘

Coldplay singer Chris Martin - AVALON - Wembley Stadium London - 22 August 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2025, 11:00 Uhr

Der Musiker ist besorgt, dass die Zeiten seiner Band irgendwann ein Ende finden werden.

Chris Martin macht sich Sorgen über das Ende von Coldplay.

Die ‚Viva La Vida‘-Band hat angekündigt, dass sie nach der Veröffentlichung ihres 12. Studioalbums aufhören wird, neue Platten zu produzieren. Nun gibt der Frontmann zu, dass es ein unangenehmer, aber notwendiger Schritt ist, sich von der Gruppe zu lösen, die er fast drei Jahrzehnte lang angeführt hat – und das vor dem letzten Konzert ihrer Wembley-Residency im Rahmen der ‚Music of the Spheres World Tour‘ am Freitag (12. September). Martin wird in der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ mit den Worten zitiert: „Ich versuche, alles loszulassen, aber ich liebe meinen Job immer noch. Ich liebe es, und vielleicht ist das nicht gut. Ich liebe alles daran, sogar all den Unsinn. Ich bin so dankbar. Ich liebe unsere Band, ich liebe, was wir tun, ich liebe die Songs, die entstehen, ich liebe die Orte, an die wir reisen, ich liebe die Sicht auf die Welt, die uns das gibt. Wir sehen die Dinge, die Menschen verbinden, mehr als die meisten anderen. Ich liebe es. Also heißt das vielleicht, dass ich daran hänge. Ich muss aufhören, das Gefühl zu haben, dass ich das brauche, und einfach in der Lage sein, es zu schätzen, wenn es da ist, ohne daran gebunden zu sein, es zu brauchen. Ich möchte es einfach nur wollen. Ich bin auf dem Weg dorthin.“

Martin verriet, dass Coldplay nach zwölf Alben aufhören werden, um ihr Vermächtnis bewahren zu können. Im Gespräch mit Zane Lowe für ‚Apple Music 1‘ sagte der 48-jährige Sänger: „Wir werden nur zwölf richtige Alben machen und das ist wahr. Ja. Ich verspreche es. Denn weniger ist mehr. Und für einige unserer Kritiker wäre sogar noch weniger noch mehr! Es ist wirklich wichtig, dass wir diese Grenze haben. Es gibt nur sieben ‚Harry Potter‘-Bände. Es gibt nur 12,5 Beatles-Alben. Ungefähr genauso viele bei Bob Marley, also all unsere Helden. Außerdem bedeutet diese Grenze, dass die Qualitätskontrolle gerade so hoch ist, und dass es für einen Song fast unmöglich ist, es ins Album zu schaffen, was großartig ist. Und so wie wir uns ausruhen könnten, versuchen wir uns zu verbessern.“