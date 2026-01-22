Stars Chris Noth: Enttäuscht von seinen ‚Sex and the City‘-Kolleginnen

Chris Noth - And Just Like That premiere - Dec 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 14:00 Uhr

Chris Noth war enttäuscht darüber, wie seine ‚Sex and the City‘-Kollegin Sarah Jessica Parker sich gegen ihn gewandt hatte, nachdem er von mehreren Frauen wegen sexueller Übergriffe angeklagt worden war.

Die Karriere des 71-jährigen Schauspielers ist seit den ersten Vorwürfen gegen ihn im Jahr 2021 eingeschränkt, und er fühlte sich von Parker – die in der HBO-Serie Carrie Bradshaw spielte – im Stich gelassen, als sie zusammen mit ihren Co-Stars Kristin Davis und Cynthia Nixon eine Erklärung veröffentlichte, in der sie sagten, sie seien „zutiefst betrübt“ über die Anschuldigungen.

In einer kommenden Folge des Podcasts ‚Really Famous with Kara Mayer Robinson‘ sagte Noth, der in ‚Sex and the City‘ Carries Ehemann Mr. Big spielte: „Wir sind keine Freunde – ich denke, das ist ziemlich offensichtlich. Die Erklärung, die sie abgegeben haben – die eigentlich nichts anderes als Markenmanagement war – ich weiß nicht, sie war traurig, sie war enttäuschend, sie war überraschend. Denn ihr müsst mich anrufen und meine Seite der Geschichte hören. Ihr kennt mich seit vielen Jahren, und wir haben viele Jahre lang (zusammen) gearbeitet. Ich verstehe, das ist mehr Hollywood als Hollywood. Aber bevor ihr diese Erklärung abgibt, ihr kennt mich, ihr kennt mich seit all den Jahren, ruft mich an, damit ich euch die wahre Geschichte erzählen kann. Das ist nicht geschehen, und das war sehr schade.“

Noth, dessen Alter Ego in der Fortsetzung der Serie ‚Sex and the City‘ mit dem Titel ‚And Just Like That…‘ nach den Vorwürfen gestorben ist, erklärte, dass er aus dieser Situation wichtige Lektionen gelernt habe, da er nun erkannt habe, wer seine „wahren Freunde“ seien.