Film Chris Pratt hat ‚großartige‘ Idee für Star-Lords Rückkehr vorgeschlagen

Chris Pratt attends the London photocall for 'Mercy' - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2026, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star verrät, dass er eine "starke Vision" für das neue Abenteuer seines 'Guardians of the Galaxy'-Charakters habe.

Chris Pratt hat dem Marvel Cinematic Universe eine „verdammt großartige“ Idee für Peter Quill/Star-Lord vorgeschlagen.

Der 46-Jährige spielte die Figur in drei ‚Guardians of the Galaxy‘-Filmen sowie in ‚Avengers: Infinity War‘, ‚Avengers: Endgame‘ und ‚Thor: Love and Thunder‘. Sein Comeback wurde bereits in einer Post-Credit-Szene am Ende von ‚Guardians of the Galaxy Vol. 3‘ angedeutet. Nun hat Pratt verraten, dass er eine „wirklich starke Vision“ für sein nächstes Abenteuer hat.

„Ich mache gerne alles, was sie von mir wollen, und werde es tun“, erklärte er im Podcast ‚Happy Sad Confused‘. „Aber ich persönlich habe auch eine wirklich starke Vorstellung davon, was ich will, dass er macht. Und ich denke, das ist verdammt großartig.“ Auf die Frage, ob er seine Idee bereits Marvel Studios-Chef Kevin Feige vorgestellt habe, antwortete der Schauspieler: „Ja. Und ich denke, ich bin bereit, auf jede mögliche Weise beizutragen, damit sie die nächsten zehn Jahre des Storytellings aufbauen können. Und ich habe auch eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, wie ich dazu beitragen könnte.“

Pratt fügte hinzu, dass er gerne wieder mit ‚Guardians of the Galaxy‘-Regisseur James Gunn zusammenarbeiten würde. „In einer Traumwelt würde James irgendwie meinen nächsten Auftritt als Star-Lord inszenieren. Aber ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich ist. Also müsste ich überlegen, wer der richtige Regisseur wäre. Es gibt da draußen großartige Regisseure“, sagte er.

Gunn arbeitet Berichten zufolge an einem Batman-Film – ‚The Brave and the Bold‘ – und Pratt verriet, dass er aus Spaß ein Bild von sich selbst mit Batman-Maske bearbeitet und an den Regisseur geschickt habe, um die Hauptrolle zu ergattern. „Ich habe James ein Bild von mir mit Batman-Maske geschickt … in Photoshop erstellt, und [Gunn] hat nur gesagt: ‚Haha‘. Man kann also sicher sagen, dass ich nicht Batman sein werde“, scherzte er.