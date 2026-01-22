Stars Chris Pratt: Keine Angst vor KI

Chris Pratt attends the London photocall for 'Mercy' - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 09:00 Uhr

Chris Pratt wird nicht zulassen, dass künstliche Intelligenz (KI) seine Schauspielkarriere beendet.

Der 46-jährige Star hat sich gegen die KI-„Schauspielerin“ Tilly Norwood ausgesprochen und betont, dass die Panik in Hollywood, dass computergenerierte Figuren Menschen in Rollen ersetzen könnten, „Bullshit“ sei.

Pratt, der seit über zwei Jahrzehnten professionell als Schauspieler tätig ist, sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich habe nicht das Gefühl, dass mich jemand ersetzen wird, der KI ist. Diese Sache mit Tilly Norwood halte ich für totalen Blödsinn. Ich habe sie noch nie in einem Film gesehen, ich weiß nicht, wer diese Frau ist. Es ist alles Fake, bis es etwas ist.“

Der Schauspieler, dessen neuer Film ‚Mercy‘ den Zuschauern eine Zukunft zeigt, in der KI das Sagen hat, hält sie für ein „fantastisches Werkzeug“ für Filmemacher, um Geschichten zu erzählen, und glaubt, dass sie kostengünstige Produktionen ermöglichen könnte. Pratt fügte hinzu: „Es wird unweigerlich zu Umwälzungen in der Branche kommen. Wir befinden uns mitten in einer intellektuellen Revolution. Wir sind nicht die erste oder letzte Branche, die von KI umgewälzt wird, und ich denke, wir machen einfach weiter. Große Filmemacher werden weiterhin großartige Filme drehen, und sie werden diese Werkzeuge wahrscheinlich einsetzen, wenn sie dazu beitragen, Produktionen zu rationalisieren und die Produktionskosten zu senken. Das ist unvermeidlich.“

Letztendlich, so der ‚Guardians of the Galaxy‘-Star, werde KI jedoch nicht die“„menschliche Seele“ ersetzen können – die seiner Meinung nach für Produktionen unverzichtbar ist. „Ich glaube nicht, dass man die menschliche Seele eines Regisseurs, Drehbuchautors, Schauspielers, Sängers oder irgendetwas anderes, das menschliches Lernen erfordert, ersetzen kann“, so der Darsteller weiter.