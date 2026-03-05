Stars Christina Applegate ist noch immer ‚angewidert‘ davon, wie sie über ihren Brustkrebs sprach

Bang Showbiz | 05.03.2026

Christina Applegate ist noch immer 'angewidert' davon, wie sie über ihren Brustkrebs sprach.

Christina Applegate war „angewidert“ von sich selbst, weil sie ihre doppelte Mastektomie als einen „Segen“ bezeichnet hatte.

Die 54-jährige Schauspielerin erhielt 2008 im Alter von 36 Jahren die Diagnose Brustkrebs im Frühstadium, nachdem ein routinemäßiges MRT ergeben hatte, dass sie die BRCA1-Mutation trägt – was das Risiko für die Erkrankung erhöht. Sie unterzog sich einer doppelten Mastektomie und galt später als krebsfrei. In ihren neuen Memoiren ‚You With The Sad Eyes‘ spricht Christina über ihre Reaktion auf ihre gesundheitlichen Herausforderungen, ihre Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, und darüber, wie sie versuchte, das Bewusstsein für Früherkennung zu stärken und Frauen mit hohem Risiko bei der Finanzierung von Untersuchungen zu helfen. Wie die ‚New York Post‘ berichtet, schrieb sie: „Es war meine Art, damit umzugehen, wie untröstlich ich darüber war, meine Brüste zu verlieren. Bis heute fühle ich mich emotional und körperlich verstümmelt durch das, was ich durchgemacht habe, aber die Organisation mildert den schrecklichen Verlust, den ich empfand und empfinde. Aber es gibt auch andere Wege, auf denen ich – sowohl anderen als auch mir selbst – eher geschadet als geholfen habe.“

Christina war „angewidert von dem, was aus [ihrem] Mund kam“, insbesondere bei einem Auftritt in der The Oprah Winfrey Show nur einen Monat nach ihrer Operation. Sie erinnerte sich: „Es hätte ein Moment sein sollen, die Wahrheit zu teilen … Ich dachte, ich sollte allen sagen, dass es ein Segen war.“ Ähnliches hatte sie zuvor von der Musikerin Melissa Etheridge gehört, die selbst Brustkrebs überlebt hatte und ihr gesagt habe, dies sei „ein Segen“, der ihr in ihrem Leben widerfahren sei – eine Chance, „neu anzufangen und alles zu verändern“. Christina reflektierte: „So fühle ich heute über dieses Interview: Es war Bullshit.“ Sie fuhr fort: „Ich hatte gelogen, in dem Glauben, ich würde Mut machen. Ich spielte ‚Little Miss Warrior‘, aber so habe ich mich in Wirklichkeit nicht gefühlt.“

Statt Menschen zu helfen, habe sie möglicherweise Frauen verletzt, die gerade eine so traumatische Erfahrung durchmachten. Sie ergänzte: „Da stand ich und redete von verdammten Segnungen, während sie durch die Hölle gingen. Ich stellte ein Idealbild auf, dem niemand, der Krebs durchmacht, jemals wirklich gerecht werden kann.“