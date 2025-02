Stars Christina Ricci: Ihr Sohn will in ihre Fußstapfen treten

Christina Ricci - 74th Emmy Awards - Los Angeles - September 12th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2025, 09:00 Uhr

Christina Ricci erzählte, dass ihr Sohn Schauspieler werden möchte.

Die 44-jährige Schauspielerin ist der Meinung, dass ihr Nachwuchs ein „sehr guter Schauspieler“ wäre.

Ricci, die mit James Heerdegen den zehnjährigen Freddie und mit Mark Hampton die dreijährige Cleopatra hat, sagte in einem Interview mit ‚Today‘: „Mein Sohn Freddie kommt gerne mit ans Set. Er war ziemlich oft am Set von ‚Yellowjackets‘. Er hat seinen eigenen Stuhl.“ Der Sohn des Stars habe sie gefragt, ob er ein Kinderschauspieler werden könne. Christina scherzte jedoch darüber, dass sie viel zu beschäftigt sei, um die schauspielerischen Ambitionen ihres Kindes zu unterstützen: „Denn ich sage: ‘Wer geht mit dir? Ich kann nicht mit dir gehen.‘ Aber ich glaube, er wäre ein sehr guter Schauspieler.“ Der Hollywood-Star war bereits als Kind berühmt geworden, als sie in Filmen wie ‚Die Addams Family‘ und ‚Casper‘ zu sehen war. Die Schauspielerin sprach zuvor darüber, dass sie ihr Ruhm als Kind „unausstehlich“ machte. Die Darstellerin verriet im ‚Reign with Josh Smith‘-Podcast: „Ich denke, es geht darum, dass mir Fragen über mich gestellt wurden, bevor ich wusste, wer ich bin. Das war für mich als Kind nicht hilfreich und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich in Interviews immer so unausstehlich war…“