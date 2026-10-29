Stars Chuck Lorre gesteht: Erste Pilotfolge von ‚The Big Bang Theory‘ war ’nicht sehr gut‘

Chuck Lorre Paleyfest April 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 14:00 Uhr

'The Big Bang Theory'-Mitschöpfer Chuck Lorre hat enthüllt, dass die beliebte Sitcom beinahe eingestellt worden wäre, bevor sie überhaupt ausgestrahlt wurde.

Chuck Lorre hat eingeräumt, dass die erste Pilotfolge seiner Erfolgsserie ‚The Big Bang Theory‘ nicht besonders gut war.

Der 74-jährige Produzent entwickelte die Kult-Sitcom, nachdem er bereits mit Serien wie ‚Mike Molly‘ und ‚Two and a Half Men‘ Erfolge gefeiert hatte. Obwohl ‚The Big Bang Theory‘ ein weltweiter Hit wurde, hätte die Serie zunächst ganz anders aussehen können. Im Gespräch mit ‚Extra‘ erklärte Lorre, dass die erste Pilotfolge bei CBS durchgefallen sei. Der Sender habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, es noch einmal zu versuchen. „Das Drehbuch war miserabel. Es war einfach nicht sehr gut“, gestand er.

Ein Jahr später wurde eine zweite Pilotfolge gedreht, aus der schließlich ‚The Big Bang Theory‘ in der bekannten Form hervorging. In der beliebten Sitcom spielte Jim Parsons Sheldon Cooper, Johnny Galecki verkörperte Leonard Hofstadter, Simon Helberg war als Howard Wolowitz zu sehen und Kunal Nayyar spielte Raj Koothrappali. Kaley Cuoco übernahm die Rolle von Penny, der Nachbarin von Leonard und Sheldon.

Die ursprüngliche Pilotfolge ist online verfügbar und unterscheidet sich deutlich von der späteren Serie. Penny hieß damals Katie und wurde von Amanda Walsh gespielt. Ihre Figur war wesentlich schroffer und weniger sympathisch angelegt. 2022 erinnerte sich Co-Schöpfer Bill Prady im Gespräch mit ‚Entertainment Weekly‘ daran, dass Katie eine „gefährliche“ Seite gehabt und die Männer nicht besonders freundlich behandelt habe. Bei einer Testvorführung hätten die Zuschauer deutlich gemacht, dass sie auf der Seite von Leonard und Sheldon standen. Lorre räumte ein, dass das Publikum Katie „gehasst“ habe.

Gleichzeitig betonte Prady, dass Walsh die Rolle hervorragend gespielt habe. Die negative Reaktion auf die Figur habe jedoch eine Überarbeitung erforderlich gemacht, aus der schließlich Penny hervorging. Die erste Pilotfolge, in der Howard und Raj noch nicht vorkamen, zeigte auch Sheldon in einer völlig anderen Version. Simon Helberg erinnerte sich im Podcast ‚Dinner’s On Me‘ an eine düstere, bizarre Variante, in der Sheldon als „Frauenheld“ auftrat und „Bier trank“. Die Figur habe ihn an Neil Patrick Harris‘ Barney Stinson aus ‚How I Met Your Mother‘ erinnert.