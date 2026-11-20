Musik Chvrches sprechen über wutgeladene neue Single ‚Evil‘ und kündigen Albumkonzerte in Kirchen an

Lauren Mayberry - CHVRCHES - O2 Academy Brixton - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2026, 11:00 Uhr

Chvrches-Frontfrau Lauren Mayberry enthüllt die Geschichte hinter der neuen Single 'Evil'.

Chvrches haben ihre neue Single ‚Evil‘ vorgestellt, in der Frontfrau Lauren Mayberry ihre Wut über öffentliche Kritik verarbeitet.

Gleichzeitig hat das schottische Synthie-Pop-Trio eine Reihe exklusiver Konzerte in Kirchen angekündigt, mit denen es die Veröffentlichung seines kommenden Albums feiern wird. Die 39-jährige Sängerin erklärte, dass sie in dem neuen Song vor allem die Erfahrungen verarbeitet habe, die sie mit öffentlicher Kritik an ihren Äußerungen gemacht hat. Lange Zeit habe sie sich missverstanden gefühlt, wenn sie Themen angesprochen habe, die für sie eigentlich selbstverständlich gewesen seien.

„Es war verwirrend, Anfang 20 als eine ‚bösartige Frau‘ dargestellt zu werden, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren konnte, und gleichzeitig mit solcher Feindseligkeit konfrontiert zu sein. Aber beim Schreiben dieses Songs war das eine ziemlich unterhaltsame Rolle, in die ich schlüpfen konnte“, erklärte Mayberry. Inzwischen gehe sie deutlich offener mit diesen Gefühlen um. Rückblickend sei sie damals gar nicht so wütend gewesen, inzwischen aber durchaus – und das sei für sie in Ordnung. Sie finde, dass Frauen angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Situation durchaus Grund zur Wut hätten.

Gleichzeitig wolle Mayberry aber immer auch Freude finden, um diese Emotionen auszugleichen. „Bei diesem Song geht es gewissermaßen darum, bei diesem Teil der Wut die Handbremse zu lösen – all das auszusprechen, was ich gerne sagen würde, und dabei mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln zu spielen“, schilderte die Künstlerin. ‚Evil‘ sei deshalb eine Art Befreiungsschlag.

Neben Mayberry gehören auch Iain Cook und Martin Doherty zur Band. Ihr fünftes Studioalbum ‚All The King’s Men‘ erscheint am 22. Januar 2027. Es ist die erste Platte der Gruppe seit fast sechs Jahren. Das Vorgängeralbum ‚Screen Violence‘ kam 2021 heraus. Anlässlich der Veröffentlichung planen Chvrches eine besondere Konzertreihe in Kirchen. Den Auftakt macht am 19. Januar die Union Chapel in London. Weitere Stationen sind Brighton, Kingston, Bristol, Glasgow, Aberdeen, Stockport, Liverpool und Edinburgh. Für die jeweiligen Veranstaltungsorte wird die Musik eigens arrangiert.

Bereits mit der Chvrches-Single ‚He Said She Said‘ hatte Mayberry ihre Erfahrungen als Frau in einer von Männern dominierten Musikbranche thematisiert. Damals befürchtete sie allerdings, der Song könnte männliche Fans der Band vor den Kopf stoßen. Im Podcast ‚Table Manners‘ verriet Mayberry, dass ihr anschließend klargeworden sei: „Ich glaube nicht, dass in der Musikgeschichte jemals ein Mann gedacht hat: ‚Ich sollte diesen Song aus meiner Perspektive lieber nicht veröffentlichen, weil ich damit vielleicht weibliche Fans abschrecken könnte.'“