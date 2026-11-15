Musik Peter Hook vereint sich für Rock and Roll Hall of Fame mit Deftones und Lauren Mayberry

Peter Hook - The Watchet Music Festival 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2026, 13:00 Uhr

Peter Hook vereint sich für Rock and Roll Hall of Fame mit Deftones und Lauren Mayberry.

Ein besonderer musikalischer Moment bei der Rock and Roll Hall of Fame: Peter Hook stand am Samstagabend (14. November) gemeinsam mit Deftones und Lauren Mayberry auf der Bühne.

Anlass war die Aufnahme von Joy Division und New Order in die berühmte Ruhmeshalle. Der Bassist nutzte die Gelegenheit für eine besondere Hommage an seine früheren Bands und präsentierte zwei ihrer bekanntesten Songs. Hook, der New Order 2007 verlassen hatte und seitdem nicht mehr mit seinen ehemaligen Bandkollegen aufgetreten ist, war bei der Zeremonie im Peacock Theater in Los Angeles das einzige Mitglied der beiden ausgezeichneten Bands, das live spielte. Gemeinsam mit der Rockband Deftones um Sänger Chino Moreno und Chvrches-Frontfrau Lauren Mayberry interpretierte er ‚Love Will Tear Us Apart‘ von Joy Division sowie ‚Bizarre Love Triangle‘ von New Order. Die Laudatio auf die beiden Bands hielt Trent Reznor, Frontmann von Nine Inch Nails. Er würdigte ihren Einfluss auf seine eigene musikalische Entwicklung. Joy Division und New Order hätten ihn immer wieder dazu inspiriert, furchtlos zu bleiben und Neues auszuprobieren.

In seiner Dankesrede zeigte sich Hook sichtlich berührt von der Auszeichnung. Erst vor Ort sei ihm bewusst geworden, welche besondere Bedeutung diese Anerkennung habe. Er verglich die Aufnahme in die Hall of Fame mit der Zugehörigkeit zu einer großen Familie. „Für mich waren es wilde 50 Jahre. Ich war glücklich, wütend und gleichermaßen am Boden zerstört. Aber ich bin verdammt noch mal immer noch hier“, erklärte der Musiker. Außerdem verwies er auf sein aktuelles Projekt Peter Hook and the Light, mit dem er sowohl Stücke von Joy Division als auch von New Order auf die Bühne bringt. „Musik ist unvergänglich. Familien sind unvergänglich, und dafür sind wir auf ewig dankbar“, sagte er.

Die Veranstaltung in Los Angeles bot noch zahlreiche weitere Höhepunkte. Oprah Winfrey erinnerte an den 2005 verstorbenen Sänger Luther Vandross. Seine Stimme habe eine besondere Tiefe und Leidenschaft besessen, die Menschen auf einer ganz persönlichen Ebene berühren konnte. Anschließend präsentierte Usher ein Medley seiner größten Hits. Für eine Überraschung sorgte U2 mit dem musikalischen Auftakt der Gala. Zum Abschluss standen Run-DMC und Aerosmith gemeinsam auf der Bühne und spielten ihren gemeinsamen Klassiker ‚Walk This Way‘ aus dem Jahr 1986. Auch Billy Idol, Wu-Tang Clan, Queen Latifah, Oasis, Iron Maiden, MC Lyte, Sade und Produzent Rick Rubin wurden in die Ruhmeshalle aufgenommen. Bereits vor der Veranstaltung hatte Hook gegenüber ‚BBC Radio Manchester‘ erklärt, weshalb ihm seine Teilnahme wichtig sei: „Unsere Fans haben für unsere Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame gestimmt. Ohne sie wären wir absolut nichts. Ich werde diese Auszeichnung stellvertretend für die Fans von Joy Division und New Order entgegennehmen.“