Musik Muse als Headliner für BST Hyde Park 2027 bestätigt

Muse - BST Hyde Park 2027 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 18:00 Uhr

Muse steht im kommenden Jahr ein großer Festivalsommer bevor.

Die britische Rockband wurde sowohl für BST Hyde Park in London als auch für das Roundhay Festival in Leeds als Headliner bestätigt. Die Musiker hinter dem Hit ‚Starlight‘ werden ihre gefeierte Liveshow am 26. Juni zu ‚American Express presents BST Hyde Park‘ bringen. Als besondere Gäste sind Nothing But Thieves und CHVRCHES angekündigt.

Mit der Bestätigung gehören Muse zu den großen Namen im Programm der renommierten Londoner Konzertreihe. Zuvor waren bereits Bon Jovi für den 24. Juni und RAYE für den 10. Juli als Headliner bekannt gegeben worden. Nur einen Tag nach ihrem Auftritt in der britischen Hauptstadt werden Matt Bellamy und seine Bandkollegen auch in Leeds auf der Bühne stehen. Am 27. Juni führen Muse das Programm des Roundhay Festivals an, das die Gruppe als ersten Headliner für 2027 vorgestellt hat. Auch Nothing But Thieves werden bei der Veranstaltung in Yorkshire auftreten. Weitere Künstler sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Muse setzen damit eine der erfolgreichsten Karrieren in der britischen Rockmusik fort. Die Band hat sich mit ihren aufwendigen Stadion- und Arenashows einen festen Platz unter den größten Liveattraktionen des Landes erarbeitet und weltweit ein Millionenpublikum begeistert. Zudem kann die Gruppe acht aufeinanderfolgende Nummer-eins-Alben vorweisen. Ihr jüngstes Werk ‚The Wow! Signal‘ setzte diese Erfolgsserie fort. Nach seiner Veröffentlichung im Juni 2026 stieg das Album direkt auf Platz eins der offiziellen britischen Albumcharts ein.

Im Laufe des Jahres 2026 waren Muse mit ihrer ‚The Wow! Signal Tour‘ rund um den Globus unterwegs. Den Auftakt bildete ein Konzert in vergleichsweise kleinem Rahmen in der Brixton Academy in London. Anschließend folgte eine große Nordamerika-Tournee, die mit einem Auftritt in der legendären Hollywood Bowl ihren Abschluss fand. Noch vor ihren Festivalshows im kommenden Sommer kehrt die Band im Dezember für den europäischen Teil ihrer Tournee in die britischen Arenen zurück. Geplant sind jeweils zwei Konzerte in der Co-op Live in Manchester und in der O2 Arena in London. Tickets für BST Hyde Park und das Roundhay Festival gehen am 13. November um 10 Uhr GMT über die jeweiligen Veranstaltungswebsites in den allgemeinen Vorverkauf.