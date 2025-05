Stars Ciara: Sie hat mit Rihanna bereits über ein mögliches viertes Kind gesprochen

Ciara hat angedeutet, dass Rihanna bereits über ein mögliches viertes Kind nachdenkt – nur wenige Stunden, nachdem sie bekannt gegeben hatte, dass sie mit ihrem dritten Baby schwanger ist.

Sängerin Rihanna – die mit Rapper A$AP Rocky die Söhne RZA (2) und Riot (21 Monate) hat – bestätigte am Montagabend (05. Mai) auf der Met Gala 2025 ihre dritte Schwangerschaft und traf dabei auf die 39-jährige Singer-Songwriterin und ihren Ehemann, NFL-Star Russell Wilson (36). Die vierfache Mutter Ciara erzählte, wie sie und Rihanna bei der Star-Veranstaltung ein „direktes Mami-Gespräch“ führten und die beiden Paare die Möglichkeit diskutierten, dass sie und Russell ein fünftes Kind bekommen und Rihanna und A$AP ein viertes Kind.

In der Talkshow ‚Sherri‘ sagte sie: „Glückwunsch an sie. Oh mein Gott, es war so süß, sie zu treffen. Ich muss ihr einfach zujubeln, weil ich so stolz auf sie bin. Es ist ihr drittes Baby, das sie jetzt bekommt. Wir haben uns köstlich amüsiert über … weil Russ bei uns war, und ASAP, wir haben alle zusammen ein Foto gemacht.“ Sie fügte hinzu: „Dann fing er an, vom fünften [Kind] zu sprechen, denn du weißt ja, dass ich vier habe. Er sprach also vom fünften und dann fingen wir an, über das vierte für sie zu sprechen. Nun, sie muss erst mal Nummer drei durchstehen, das ist das dritte Baby. Es war ein reines Mami-Gespräch. Einfach süße Liebe. Es war ein besonderer Moment.“

Ciara lobte Rihanna dafür, dass sie ihre Schwangerschaft bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York City „gerockt“ hat.