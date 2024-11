Film Cillian Murphy: „Aufgeregt“ wegen seiner ersten Rolle nach ,Oppenheimer‘

Cillian Murphy accepts the award for Best Actor in a Leading Role at 96th Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2024, 11:00 Uhr

Cillian Murphy erzählte, dass er „aufgeregt“ über seine erste Rolle nach ,Oppenheimer‘ sei.

Der 48-jährige Schauspieler feierte Oscar-prämierten Erfolg in der Hauptrolle in dem Drama aus dem Jahr 2023 und bereitet sich derzeit darauf vor, in ,Small Things Like These’ sowohl mitzuspielen als das Projekt auch zu produzieren.

Murphy sei „nicht nervös“, da das Schicksal eines Films seiner Meinung nach erst nach der Veröffentlichung besiegelt sei. In einem Interview gegenüber ,Collider‘ verriet der Darsteller: „Ich bin nicht nervös, ich bin aufgeregt. Ein Film ist erst fertig, wenn das Publikum ihn gesehen hat. Deshalb interessiert es mich sehr, sehr, was die Iren denken werden. Und das Buch ist hier so beliebt und steht auf dem Lehrplan. Mein junger Sohn lernt das in der sechsten Klasse. Ich denke also, dass viele Leute wissen, was sie erwartet. Aber ich denke auch, dass Kunst eine gute Möglichkeit ist, diese schwierigen Zeiten in der Geschichte, in der Geschichte jedes Landes, zu betrachten.“ Cillian fügte hinzu: „Wir haben diesen Film natürlich in Berlin gezeigt und er kam sehr gut an, und wir haben ihn in Amerika gezeigt, und er hat eine Universalität, auf die die Leute wirklich reagieren, was großartig ist.“ Der ehemalige ,Peaky Blinders‘-Star will den Leuten in Sachen Kunst nicht „vorschreiben, was sie denken sollen“, und möchte es dem Publikum überlassen, selbst zu entscheiden, ob der neue Film „reine Unterhaltung“ ist oder ob die Geschichte eine Moral hat.