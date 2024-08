Film Claudia Doumit: Rolle im ‚M3GAN‘-Spin-off ‚SOULM8TE‘

Claudia Doumit hat sich der Besetzung des ‚M3GAN‘-Spin-offs ‚SOULM8TE‘ angeschlossen.

Die 32-jährige Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle der Victoria Neuman in der Superhelden-Fernsehserie ‚The Boys‘ bekannt ist, wird in dem neuen Horrorfilm von Atomic Monster und Blumhouse Productions an der Seite von Lily Sullivan und David Rysdahl mitspielen.

Während die Details zu Doumits Rolle aktuell noch nicht bekannt sind, handelt der Film, bei dem die ‚You Are Not My Mother‘-Regisseurin, Kate Dolan, Regie führen soll und der im Juni 2025 in die Kinos kommen soll, von einem Mann (Rysdahl), der sich einen KI-Roboter (Sullivan) anschafft, um sich vom Verlust seiner Frau abzulenken. Bei seinen Versuchen, die Maschine in einen empfindungsfähigen und liebevollen Partner zu verwandeln, erschafft der Mann jedoch eine blutrünstige Seelenverwandte. Doumit hatte zuvor die Rolle der Präsidentschaftsanwärterin Neuman in ‚The Boys‘ verkörpert, doch ihre Zeit in der Serie endete, nachdem die Figur im Finale der vierten Staffel durch Billy Butcher (gespielt von Karl Urban) ein tragisches Ende fand. Obwohl sie wusste, dass ihr Alter Ego irgendwann getötet werden würde, da ihre Geschichte des Strebens nach Macht eine „warnende Geschichte“ war, sagte der ‚Timeless‘-Star, sie habe den Tod der Figur „wirklich schockierend und schön“ gefunden.