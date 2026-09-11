Stars Claudia Sulewski verrät süßen Grund für Billies besondere Rolle bei ihrer Hochzeit

Finneas OConnell and Claudia Suleweski at Academy Awards - Photoshot - Feb 20 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 18:00 Uhr

Claudia Sulewski verrät den süßen Grund für Billies besondere Rolle bei ihrer Hochzeit.

Billie Eilish hat bei der Hochzeit ihres Bruders Finneas O’Connell und dessen Ehefrau Claudia Sulewski eine ganz besondere Rolle übernommen.

Die ‚bad guy‘-Interpretin führte das Paar bei der Trauung zusammen und nahm die Eheschließung vor. Der Grund dafür ist laut Sulewski besonders rührend. Finneas und Claudia gaben sich am 29. August bei einer Zeremonie unter freiem Himmel in Kalifornien das Jawort. Als die beiden mit der konkreten Planung ihrer Hochzeit begannen, war Billie Eilish die erste Person, die sie kontaktierten. Denn sowohl der Bräutigam als auch seine zukünftige Ehefrau hatten sich gewünscht, dass die Sängerin eine wichtige Rolle in ihrer Hochzeitsgesellschaft übernimmt.

In einem auf YouTube veröffentlichten Video erklärte Claudia: „Als wir offiziell mit der Planung unserer Hochzeit begonnen haben, war Finneas‘ Schwester Billie die erste Person, die wir angerufen haben.“ Finneas habe seine Schwester ursprünglich als seine Trauzeugin an seiner Seite haben wollen. Claudia hatte sich Billie allerdings ebenfalls in dieser Rolle gewünscht. „Also dachten wir: Okay, dann muss sie uns wohl trauen.“

Für Claudia war die ungewöhnliche Lösung offenbar mehr als nur ein Kompromiss. Unter Tränen erklärte sie: „Und wirklich, unsere Hochzeit zu trauen, war das größte Geschenk, das sie uns machen konnte.“ Die Popikone war allerdings nicht nur während der Trauung ein wichtiger Teil des Tages. Bei der anschließenden Feier stand Billie ebenfalls auf der Bühne und sang ihren Hit ‚Birds of a Feather‘ für das frisch verheiratete Paar.